EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Darıca’da trafik bilinci küçük yaşta kazandırılıyor

Darıca Belediyesi tarafından çocukların trafik kurallarını erken yaşta öğrenmeleri ve bilinçli bireyler olarak yetişmeleri amacıyla hayata geçirilen Trafik Eğitim Parkı’nda eğitimler aralıksız devam ediyor. İlçedeki öğrenciler, hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerle trafik bilinci kazanıyor.

02 Nisan 2026 Perşembe 14:37

Darıca Belediyesi’nin Sırasöğütler Mahallesi’nde hizmete sunduğu Trafik Eğitim Parkı’nda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen eğitim programları kapsamında öğrenciler yaya ve araç trafiğine ilişkin temel kuralları uzman eğitmenler eşliğinde öğreniyor.

BIYIK: “BİLİNÇLİ NESİLLER YETİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, trafik bilincinin küçük yaşta kazanılmasının önemine dikkat çekerek, Trafik Eğitim Parkı’nda verilen eğitimlerle çocukların güvenli trafik davranışlarını erken yaşta öğrenmelerini amaçladıklarını ifade etti. Başkan Muzaffer Bıyık, bilinçli nesiller yetiştirmenin toplumun geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek bu yöndeki çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.

TRAFİK KURALLARINI EĞLENEREK ÖĞRENİYORLAR

Gerçek trafik ortamına benzer şekilde hazırlanan eğitim alanında yer alan yollar, kavşaklar ve trafik işaretleri sayesinde öğrenciler öğrendikleri bilgileri uygulama fırsatı buluyor. Akülü araçlarla gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlerde çocuklara trafik ışıklarına uyma, yaya geçitlerini doğru kullanma ve güvenli hareket etme alışkanlığı kazandırılıyor. Eğitim ve eğlencenin bir arada sunulduğu programlarla çocukların küçük yaşta trafik kültürü edinmeleri hedefleniyor. Darıca’daki okullardan öğrencilerin katılım sağladığı Trafik Eğitim Parkı’nda gerçekleştirilen çalışmalarla çocukların güvenli trafik davranışı kazanmaları amaçlanırken, eğitim programları yıl boyunca düzenli olarak devam ediyor.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Yukarı Çık

