SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Tarihi Zafer Gebze Kent Meydanı’nda Coşkuyla Kutlandı

A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova’yı deplasmanda 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası’na katılma hakkı kazanması, Gebze’de büyük coşkuyla kutlandı.

01 Nisan 2026 Çarşamba 14:21

Gebze Belediyesi tarafından Kent Meydanı’na kurulan dev ekranda maçı takip eden yüzlerce vatandaş, karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte büyük sevinç yaşadı. Türk bayraklarıyla meydanı dolduran Gebzeliler, tarihi başarıyı marşlar ve tezahüratlar eşliğinde kutladı.

Hasret Sona Erdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Yukarı Çık

