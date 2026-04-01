Tarihi Zafer Gebze Kent Meydanı’nda Coşkuyla Kutlandı

Hasret Sona Erdi

Maç boyunca heyecanın bir an olsun düşmediği meydanda vatandaşlar, A Milli Takım’a tezahürat ve dualarla destek verdi. Kerem Aktürkoğlu’nun attığı golle öne geçen Bizim Çocuklar, üstünlüğünü maç sonuna kadar koruyarak 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası bileti alarak hasreti sona erdirdi.





Birlik ve Beraberlik Tablosu

Karşılaşmanın ardından uzun süre meydandan ayrılmayan vatandaşlar, 7’den 70’e her yaştan katılımla birlik ve beraberlik tablosu oluşturdu. A Milli Takım’ın bu tarihi başarısı, Tüm Türkiye’de olduğu gibi Gebze’de de coşkuyla karşılandı.



