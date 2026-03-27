Kartepe’de Geleceğin Yıldızları İçin Dev Sınav Hamlesi

Kartepe Belediyesi’nin ilçe genelindeki tüm son sınıf öğrencilerini kapsayan dev eğitim hamlesi, eş zamanlı yapılan sınavla devam etti. Yeni Maarif Modeli’ne uygun hazırlanan özel sorularla ter döken öğrenciler, gerçek sınav öncesi önemli bir deneyim kazandı.

Yeni Müfredata Uygun ve Titiz Hazırlık





Kartepe Belediyesi’nin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün desteğiyle hazırladığı projenin detaylarını paylaşan Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman, sınav içeriklerinin uzman kadrolar tarafından büyük bir titizlikle hazırlandığını belirtti. Soruların yeni Maarif Modeli’ne tam uyumlu olduğunu vurgulayan Başkan Kocaman "Evlatlarımızın zihinleri açık olsun. Onların hayata daha güçlü atılmalarını arzuluyoruz. Bu sınavda sorulan sorular, teknik uzman arkadaşlarımız tarafından yeni modele uygun, özel seçilmiş sorulardan oluşuyor. Çocuklarımız bu sayede yeni sisteme en iyi şekilde adapte oluyorlar" dedi.







İlçe Genelinde Akademik Seviye Ölçümü

Yapılan sınavlar, sadece birer test olmanın ötesinde, öğrencilere kendi seviyelerini görme imkânı sunuyor. Optik okuma sistemiyle profesyonelce değerlendirilen sonuçlar sayesinde öğrenciler, hem okul bazında hem de Kartepe genelinde hangi noktada olduklarını analiz edebiliyor. Başkan Kocaman, yıl sonuna kadar hem ortaokul hem de lise son sınıflar için 10’ar adet deneme sınavı yapılacağının müjdesini verdi.

Ailelere Destek

Eğitimin sadece öğrenciyi değil, aileyi de kapsayan bir süreç olduğunu ifade eden Başkan Kocaman "Sınavları düzenlerken bir yandan da ailelerimizin yanında olalım istedik. Bu zorlu hazırlık sürecindeki yükü Kartepe Belediyesi olarak biz de üstleniyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve tüm kurumlarımızla birlikte çocuklarımız için dertleniyor, onların önündeki yolları açmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Kocaman Başarılar Diledi

Gençlerin gelecekte çok daha iyi yerlere gelmesi için her türlü imkânın seferber edildiğini söyleyen Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman, açıklamasını tüm öğrencilere başarılar dileyerek tamamladı. Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi’nde yapılan sınava katılan Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman’a, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz ve okul müdürü Erdem Yıldırım da eşlik etti.









