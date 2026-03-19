Kocaeli’yi 60 saniyede anlat, ödülü kap

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehrin turistik mekânları başta olmak üzere doğal ve kültürel zenginliklerini dijital platformlarda tanıtmak amacıyla “Kocaeli’yi Keşfet Reels Video Yarışması” düzenliyor. Katılımcılar, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenecek yarışmada Kocaeli’nin güzelliklerini 60 saniyelik videolarla anlatacak, dereceye girenlere ise teknoloji ödülleri verilecek.

VİDEOLAR REELS FORMATINDA HAZIRLANACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Kocaeli’yi Keşfet Reels Video Yarışması”, sosyal medya kullanıcılarını ve genç içerik üreticilerini Kocaeli’nin doğal, kültürel ve turistik değerlerini keşfetmeye davet ediyor. Yarışma ile kentin sahip olduğu zenginliklerin kısa video içerikleri aracılığıyla geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenecek yarışmada katılımcılar, Kocaeli’nin doğal güzellikleri, turistik destinasyonları, tarihi ve kültürel mirası, şehir yaşamı ve gastronomi değerlerini konu alan videolar hazırlayabilecek. Instagram Reels formatında hazırlanacak videoların dikey formatta ve en fazla 60 saniye uzunluğunda olması gerekiyor.

SON BAŞVURU TARİHİ 13 NİSAN

Yarışmaya katılmak isteyenler, hazırladıkları videoları Instagram hesaplarından paylaşarak yarışmaya dahil olabilecek. Katılımcıların paylaşım sırasında @kocaeliyikesfet hesabını etiketlemesi ve #gözlerinizeinanacaksınız etiketini kullanması gerekiyor. Son başvuru tarihinin 14 Nisan olduğu yarışmada sonuçlar 16 Nisan’da açıklanacak, ödül töreni ise 17 Nisan’da gerçekleştirilecek.

ÖDÜLLER TURİZM HAFTASI’NDA VERİLECEK

Jüri değerlendirmesi sonucunda dereceye giren katılımcılara ödülleri Turizm Haftası’nda verilecek. Yarışmanın ödülleri ise teknolojik ekipmanlardan oluşuyor. Buna göre birinciye GoPro veya DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo, ikinciye DJI Neo Fly More Combo Drone, üçüncüye ise DJI Mic Mini 2 kişilik yaka mikrofonu seti verilecek.

KOCAELİ’NİN DİJİTAL TANITIMINA KATKI SAĞLAYACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yarışma ile sosyal medya kullanıcılarının gözünden hazırlanan yaratıcı video içerikleri sayesinde kentin doğal ve kültürel değerlerinin dijital platformlarda daha görünür hale getirilmesi amaçlanıyor. Yarışma hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler, www.kocaeli.bel.tr web sitesinde yer alan şartnameye bakabilir ya da 0262 318 24 89 numaralı telefondan bilgi alabilir.