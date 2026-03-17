Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Hodri Meydan Taraftarlar Derneği’nin düzenlediği iftar programında Kocaelispor ile ilgili iddialı açıklamalarda bulundu. Büyükakın, “Kocaelispor çok daha iyi yerlerde olacak” dedi.

CAMİA TEK YÜREK OLDU

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaelispor taraftarının en büyük oluşumu olan Hodri Meydan Taraftarlar Derneği Başkanı Enver Güler ve yönetiminin verdiği iftar programına katıldı. Kocaeli Kongre Merkezi’ndeki iftara ilgi yüksek olurken, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Teknik Direktör Selçuk İnan ve kaleci Gökhan Değirmenci taraftarları yalnız bırakmadı. Taraftarların büyük ilgi gösterdiği ve sevgi gösterileri ile karşıladığı Başkan Büyükakın, bol bol imza dağıttı.

“DESTEK DEVAM EDECEK”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın döneminde Kocaelispor, 4 kupa kaldırıp amatörden Süper Lig’e yükseldi. Yeşil-Siyahlı ekip 16 yıllık hasretine son verirken, Türk futbolunda eşi görülmemiş bir başarıya imza attı. “Amatörden Süper Lig’e Büyükşehir Seninle” sloganıyla Kocaelispor’un her zaman en büyük destekçisi olmaya devam etti. Süper Lig’deki ilk yılında orta sıralarda kendine yer bulan Kocaelispor’un daha iyi yerlere gelmesi için desteğe devam ettiklerini belirten Başkan Büyükakın şunları söyledi:

“KOCAELİSPOR ASANSÖR TAKIM OLMAYACAK”

“Olumsuz düşünmeyelim. Olumsuzluklar üzerine yoğunlaşırsanız bir adım bile ilerleyemezsiniz. Her zaman pozitif ve iyi olana bakın. Gençlerimizin Kocaelispor için duyduğu heyecana bakın. Taraftarlar, futbolcular, teknik heyet, yöneticiler bu takıma inandı. Bu takım için herkes asansör olur, bu sene tekrar düşer diyordu. Bu takım ligde inanılmaz işler başardı. Bunu tabi ki 12. futbolcusu yani taraftarıyla birlikte başardı. Sizler en umutsuz zamanlarda bu takıma inandınız. Kocaelispor çok daha iyi yerlerde olacak.

“TEMMUZ AYINA TESİSİ YETİŞTİRECEĞİZ”

Pozitif olun, moralinizi bozmayın. Tüm olumsuzlukları devire devire daha yukarı doğru gideceğiz. Özellikle Selçuk hocamı, kaptanımızın şahsında tüm futbolcularımızı tebrik ediyorum. Taraftar iyi günde de kötü günde de takıma ve hocasına sahip çıkar. Altyapıdan genç futbolcular çıkarmalıyız. Kulübün yeni tesis projesi üzerinde başkanımız ve hocamızla yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Temmuz ayına kadar Kocaelisporumuzun çok güzel bir tesisi olacak. Hodri Meydan’a destek vermeye devam edeceğiz. Beşiktaş maçında yaptığınız koreografi muhteşemdi. Kocaelispor taraftarının ne kadar büyük olduğunu gösterdiniz.”

MEŞALELERLE KARŞILANDI

Vali Aktaş konuşmasında “Kocaelisporumuza bu kutlu yolda başarılar diliyorum. Bu takım hedefine ulaşacaktır. Buna inancımız tamdır” dedi. Milletvekili Yılmaz, “İnançla birlikte Kocaelispor yöneticileri ve Tahir Başkanımız da bu mücadelenin başarıya ulaşmasını sağladı” şeklinde konuştu. Recep Durul, “Bugün 33 puanla ligde 8. sıradayız. Avrupa hedefimiz için yukarılara tırmanmaya devam edeceğiz” derken, Enver Güler desteklerinden dolayı taraftar adına Başkan Büyükakın’a teşekkür etti. Konuşmaların ardından Başkan Büyükakın, altyapı futbolcuları ve taraftarlarla fotoğraf çektirmek için salon dışına gitti. Meşalelerle karşılanan Büyükakın daha sonra taraftarlarla geniş aile fotoğrafı da çektirdi.