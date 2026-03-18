EĞİTİM:
Gebzeli Minik Öğrenciden Kocaeli Genelinde Büyük Başarı

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen resim, kompozisyon ve şiir yarışmalarında Gebze’den gururlandıran bir başarı geldi.

18 Mart 2026 Çarşamba 20:17

Gebze Kroman Çelik İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Umay Aybüke Altunbaş, resim dalında gösterdiği başarıyla Kocaeli genelinde ikinci oldu. Küçük yaşına rağmen ortaya koyduğu anlamlı çalışmasıyla jüri üyelerinin beğenisini kazanan Altunbaş, hem okulunu hem de Gebze’yi gururlandırdı.

Başarılı öğrencinin yetişmesinde emeği bulunan sınıf öğretmeni Hatice Polat da öğrencisinin elde ettiği dereceden dolayı büyük mutluluk yaşadı.
Öte yandan başarılı öğrenci Umay Aybüke Altunbaş, daha önce de 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü kapsamında Gebze’de ilkokullar arasında düzenlenen resim yarışmasında Gebze birincisi olmuştu.
Çanakkale ruhunu ve şehitlerimizin aziz hatırasını yansıtan eserlerin değerlendirildiği yarışmada elde edilen bu başarı, okul camiası ve veliler tarafından da takdirle karşılandı.

