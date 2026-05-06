GEBZE BELEDİYESİ MAYIS AYI MECLİSİ İLK OTURUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze Belediyesi Mayıs ayı olağan meclis toplantısının ilk oturumu, Meclis Toplantı Salonu’nda Meclis Başkanvekili Selamet Güner başkanlığında gerçekleştirildi. Oturum, yoklama ve bir önceki aya ait karar özetlerinin oylanmasıyla başladı.

Toplam 15 gündem maddesinin ele alındığı meclis toplantısında, ilgili komisyon raporları görüşülerek karara bağlandı.

Komisyon Raporları Kabul Edildi

Gündemin birinci maddesinde yer alan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 6292 sayılı Kanunun 8. maddesi kapsamında parsel satışlarına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporu meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin ikinci maddesinde yer alan, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün yapı kayıt belgeli parsel satışlarına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporu da oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin dördüncü maddesinde bulunan, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün görev, yetki ve çalışma yönetmeliği revizesine ilişkin Hukuk, Dilekçe ve İsimlendirme Komisyonu raporu da meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Gebze Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısının ikinci oturumu ise 8 Mayıs Cuma günü saat 15.00’te gerçekleştirilecek.