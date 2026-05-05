Hıdırellez, İzmit’te yağmurun bereketi ile geldi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Alevi-Bektaşi Kültür Cemevi Başkanlıkları ve Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin katkılarıyla düzenlenen 10. Uluslararası Hıdırellez Şenlikleri bu yıl da İzmit Mecidiye Köyü’nde başladı. Gün boyu süren yağmur, baharın müjdecisi Hıdırellez’in bereketine anlam kattı. Lokmaların paylaşıldığı, ellerin semaya kalktığı, semahların dönüldüğü şenliklerin ilk gününde tüm dünyaya barış ve kardeşlik mesajları gönderildi. Şenlikler 6 Mayıs’ta (yarın) Bayraktar, 7 Mayıs’ta ise Balören Köyü’nde devam edecek.

YAĞAN YAĞMUR GÜNÜN BEREKETİNİ ARTIRDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Alevi-Bektaşi Kültür Cemevi Başkanlıkları ve Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin katkılarıyla düzenlenen 10. Uluslararası Hıdırellez Şenliği başladı. Üç gün sürecek olan şenliklerin ilk programı İzmit Mecidiye Köyü’nde düzenlendi. Gün boyu süren yağmur bu anlamlı günün bereketini arttırdı. Lokmaların paylaşıldığı, ellerin hep birlikte semaya açıldığı, semahların dönüldüğü programda tüm dünyaya barış, kardeşlik mesajları verildi.

CANLAR, MECİDİYE KÖYÜ’NDE BULUŞTU

Köy Meydanı’nda gerçekleştirilen programa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz, CEM Vakfı Alevi İslam İnanç Hizmetleri Başkanı Mesut Yıldırım, İl Kültür Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Mecidiye, Balören ve Bayraktar Mahalle Muhtarları ile il ve il dışından vatandaşlar katıldı.

“BURASI HERKESİN CAN OLDUĞU MEYDANDIR”

Programda ilk konuşmayı Mecidiye Köyü Muhtarı Fikri Turgut yaptı. Turgut, Hıdırellez’in baharın habercisi, birlik ve beraberliğin yanı sıra, darda kalanın yardımına koşma günü olduğunu söyledi. “Ne mutlu ki, bu kadim gelenek yine bizi bir araya getirdi” diyen Turgut, “Biz de incinsen de incitme esası vardır. Hıdırellez’in ruhunda ayrıştırma, ötekileştirme yoktur. Burası herkesin can olduğu bir meydandır. Hıdırellez sevginin bayramıdır. Biz el ele verdikçe toprağımız daha da bereketli olur. Yerel yönetimlerimizin bize verdiği destek için teşekkür ediyorum. Hızır’ın dokunduğu her yerin bereketli olmasını diliyor, bayramınızı kutluyorum” dedi.

CEM VAKFI BAŞKANI’NDAN BİRLİK MESAJI

Cem Vakfı Alevi İnanç Vakfı Mesut Yıldırım ise sözlerine “Hızır İlyas Şahı Merdan Ali’” deyişinden dörtlük okuyarak başladı. Konuşmasında sıklıkla Hıdırellez’in birleştirici ve kardeşlik yönüne vurgu yapan Mesut Yıldırım, “Bugün burada baharın gelişi ile Hıdırellez’i idrak ediyoruz. Bugün, doğanın uyanışı ve insanın canlanışını simgeleyen kadim bir gündür. Dualar edilir, Rabbimiz der ki; “bütün dualar Allah gider. Ama onu ulaştıran salih ameldir,” Salih amel; iyilik ve barışta işler yapmak demektir. Şükür ki, biz de burada iyilik ve barışta buluştuk” dedi.

“SEVGİ İSTİYORSAN ÖNCE SEVMEYİ BİLECEKSİN”

“Biz bugünü İlyas ve Hızır’ın buluşmasının yanı sıra gönüllerin buluşması olarak da görüyoruz” diyen Yıldırım, “İnsan gönül yıkmıyorsa işte o insan arınmış Allah’ın sevdiği kuldur. Bugün dilekler tutulur, gül ağacının altına bırakılır. Eğer huzur istiyorsan kalbi, sevgi istiyorsan önce sevmeyi bileceksin” şeklinde konuştu. Yıldırım konuşmasına, “Allah bizi hak yolundan ayırmasın, Hızır’ı bekleyen değil onun tecellisine mazhar olup iyilik etmekte hal üzere olacağız. Allah; gönüllerimiz bir, lokmalarımızı bereketli eylesin, İlyas gibi Hızır gibi yetişen kullarından eylesin” sözleriyle son verdi.

HIDIRELLEZ DÜNYAYA BARIŞ GETİRSİN

İl Kültür Turizm Müdürü Fatih Taşdelen de Hıdırellez etkinlilerinin UNESCO tarafından kültürel miras olarak kabul edildiğini hatırlattı. Taşdelen, Hıdırellez’in bolluk, bereket ve kardeşliği pekiştirmesine dikkat çekerek, “Hıdırellez’in; zulümlerin, savaşların yaşandığı bir dünyaya barış ve kardeşlik getirmesi duasıyla, herkesin bayramını kutluyorum” şeklinde konuştu.

SEMAH DÖNÜLDÜ, LOKMA DUASI YAPILDI

Konuşmaların ardından Şahkulu ve Maltepe semah ekiplerinin gösterileri gerçekleştirildi. Programa katılan vatandaşlar da ekiplerin dua ve ezgilerine eşlik etti. Cem Vakfı Alevi İslam İnanç Hizmetleri Başkanı Mesut Yıldırım vatandaşlara lokma duası yaptırdı. Sonrasında ise Büyükşehir Belediyesi’nin konuklara yönelik ikramlıkları servis edildi.

EN GÜZEL EZGİLER HIDIRELLEZ İÇİN

Vatandaşların ilgi ile izlediği programda T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Halk Müziği Dinletisi gerçekleştirildi. Sahne alan sanatçılar birbirinden güzel ezgileri Hıdırellez’in bereketi için seslendirdi.

ŞENLİKLER YARIN BAYRAKTAR KÖYÜ’NDE

Hıdırellez şenlikleri 6 ve 7 Mayıs tarihlerinde devam edecek. Bu kapsamda 6 Mayıs’ta (yarın) Bayraktar, 7 Mayıs tarihinde ise Balören Köyü’nde Hıdırılellez etkinlikleri düzenlenecek. 11.00 ile 15.00 arasındaki etkinliklerde semah ayini, lokma duası ve ikramı ile T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Halk Müziği Topluluğunun dinletisi gerçekleştirilecek. Köylerde yapılacak programlara İzmit Ncity önünden ring servisler düzenlenecek.

MUHTEŞEM KUTLAMALAR DÜZENLENECEK

Hıdırellez coşkusu bununla sınırlı kalmayacak. Büyükşehir Belediyesi, 6 Mayıs Çarşamba (yarın) günü Seka Kültür Havzası içindeki Balkan Kültür Evi’nde muhteşem bir kutlama programına imza atacak. Bu kapsamda 07.00’de Kapılara Söğüt Dalı Asma ile Çiğ Toplama ve Yoğurt Mayalama ritüelleri yapılacak. Program öğleden sonra devam edecek. Saatler 18.30’u gösterdiğinde ise Maphoytag ile Kosova ve Bulgaristan’dan gelen ekiplerin folklor gösterileri gerçekleştirilecek.

YÜZ YILLIK DÜĞÜN GELENEĞİ HIDIRELLEZ’E RENK KATACAK

Sabahki etkinliklerin ardından bayram coşkusu akşam da devam edecek. Hıdırellez etkinliklerinin en anlamlılarından biri olan Bakır Çıkarma 19.00’da yapılacak. Bu ana, manilerin okunması eşlik edecek. Akşam yemeği için kazan kurma da yine eski geleneklerin ışığında yapılacak. Maphoytag ve Kosova-Bulgaristan ekiplerinin folklor gösterilerini Ribnova Gelina Merasimi izleyecek. Bulgaristan’ın Müslüman köyü olan Ribnova’da yüzyıllardır sürdürülen düğün geleneği, 10. Uluslararası Hıdırellez Bayramı’nda yaşatılacak. Etkinlik, Rumeli Yakup konseri ile sona erecek.