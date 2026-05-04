Büyükşehir A Takımı, hizmet için durmuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü bakım, onarım ve müdahale çalışmalarıyla vatandaşın hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Hafta sonunu da sahada geçiren A Takımı ekipleri; yağış, yol güvenliği ve altyapı ihtiyaçlarına anında müdahale ederek olası sorunların önüne geçti.

04 Mayıs 2026 Pazartesi 18:11

 GECE BOYUNCA GÜVENLİK ÖNLEMİ

Hafta sonu kentin dört bir yanında yoğun mesai yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların haftaya sorunsuz başlaması için gece gündüz çalıştı. Bu kapsamda A Takımı ekipleri yeni haftada da sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle riskli bölgelerde gece saatlerinde çalışma yapan Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı A Takımı ekipleri, kenti etkisi altına alan yağışlarla beraber olası su taşkınlarına karşı da yol güvenliğini sağladı. Işıklı uyarı levhaları, şerit dubalar ve yönlendirme ekipmanlarıyla güvenli geçişler oluşturan ekipler, vatandaşın memnuniyetini kazandı.

 

YOLLARDA ANINDA MÜDAHALE

Yağışlarla birlikte tıkanma riski bulunan mazgallar tek tek açıldı. Büyükşehir ekipleri tarafından gerçekleştirilen temizlik çalışmalarıyla suyun tahliyesi sağlanarak olası su birikintilerinin önüne geçildi. Yol üzerindeki bozulmalar, baca kapakları ve deformasyonlar kısa sürede onarıldı. Kayganlaşan zeminlerde kumlama çalışmaları yapılırken, ihtiyaç duyulan noktalarda asfalt müdahaleleriyle sürüş güvenliği artırıldı.

 

YENİ HAFTADA DA AYNI TEMPO

Hafta sonu yoğun mesaiyle kenti yeni haftaya hazırlayan ekipler, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sahadaki gücü olan A Takımı, “yorulmak nedir bilmiyor” dedirten performansıyla kentin her noktasında görev yapmayı sürdürüyor.

