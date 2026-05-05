Gebze’de Geleneksel Sünnet Şöleni İçin Kayıtlar Başladı

Gebze Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Geleneksel Sünnet Şöleni için kayıt süreci başladı. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen ve ailelerin yoğun ilgi gösterdiği organizasyon kapsamında başvurular 4 Mayıs itibarıyla alınmaya başlandı.

Sünnet şölenine katılmak isteyen vatandaşlar, 18 Mayıs 2026 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvurular, belediyenin resmi internet sitesi olan www.gebze.bel.tr üzerinden online olarak yapılabiliyor. Ayrıca afişte yer alan QR kod aracılığıyla da başvuru sayfasına kolaylıkla erişim sağlanabiliyor.



Başvuru Şartları Açıklandı

Yapılan duyuruya göre başvuru sahibinin Gebze’de ikamet ediyor olması gerekiyor. Organizasyona, 2020 yılı ve öncesinde doğmuş çocuklar adına başvuru yapılabilecek ve yoğun talep nedeniyle organizasyon kontenjanla sınırlı tutulacak.

Başvuru sürecinde çocuğa ait kimliğin ön ve arka yüzünün görsel olarak sisteme yüklenmesi zorunlu tutuluyor. Bununla birlikte başvuru formu doldurulurken ebeveyne ait T.C. kimlik numarası, ad-soyad bilgileri ve çocukla olan yakınlık derecesinin eksiksiz şekilde girilmesi gerekiyor. İletişim için cep telefonu alanına ebeveyne ait aktif bir numaranın yazılması da şartlar arasında yer alıyor.

Şölen Coşkusu Yaşanacak

Gebze Belediyesi tarafından organize edilen sünnet şöleni, yalnızca bir sağlık hizmeti olmanın ötesinde çocuklar ve aileleri için özel bir gün olarak planlanıyor. Etkinlik kapsamında çocuklara sünnet kıyafetleri temin edilirken, çeşitli sürpriz hediyeler ve eğlenceli aktivitelerle şölen havası yaşatılması hedefleniyor. Gün boyu sürecek programda çocukların mutluluğu ön planda tutulurken, ailelerin de bu özel anlara ortak olması sağlanacak.

Gebze Belediyesi’nin düzenlediği Geleneksel Sünnet Şöleni, hem ailelere destek olmayı hem de çocukların hayatlarında unutamayacakları bir hatıra bırakmayı amaçlıyor.