Hıdırellez Bayramı Kutlama Mesajı

Kültür ve geleneklerimizde yer alan, baharın başlangıcı olarak kabul edilen Hıdırellez; hoşgörüyü, yardımlaşmayı ve kardeşliği pekiştirmek amacıyla kutlanmaktadır.

Geçmişle gelecek arasında köprü vazifesi gören, insanları birbirine yakınlaştıran ve birlikteliğimizi güçlendiren kültürel değerlerimizi korumak, gelecek nesillere aktarmak öncelikli görevlerimizdendir.

Kadim tarihimiz boyunca kültürel zenginliğini koruyarak günümüze aktaran milletimiz; Hıdırellez Bayramı’nı da barışın, dostluğun ve kardeşliğin imgesi olarak kabul etmiş, sosyal faaliyetler ve gelenekler ekseninde yüzyıllardır kutlamıştır.

Bu duygu ve düşüncelerle; dostluğu ve kardeşliği pekiştiren, kadim kültürümüzün önemli bir değeri olan Hıdırellez Bayramı’nın Kocaelili hemşehrilerime sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyor; sevgi ve saygılarımı sunuyorum.