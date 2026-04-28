EKONOMİ:
Kocaeli'deki manda yetiştiricilerine 3,4 milyon liralık destek

Kocaeli'de "Halk Elinde Anadolu Mandasının Islahı Projesi" ile üreticilere bugüne kadar 3,4 milyon liralık destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi, düzenlenen kura töreniyle damızlık mandaları yeni sahiplerine teslim etti.

Kocaeli'deki manda yetiştiricilerine 3,4 milyon liralık destek

28 Nisan 2026 Salı 14:13

Babaköy Mahallesi'nde düzenlenen törende, üretimi canlandırmak ve manda neslini korumak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında kura çekimi yapılarak damızlık mandalar sahiplerine teslim edildi. 

Törende konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Abdullah Köktürk, kırsal kalkınma ve sürdürülebilir tarım hedefleri doğrultusunda hayvancılık projelerine önem verdiklerini belirterek, "Kandıra'mızın meşhur mandası inşallah eski günlerine kavuşacak" dedi. 

Kocaeli Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Niyazi Yelkencioğlu ise kurdukları modern çiftlik ve mandırada süt, yoğurt ve peynir üretimiyle bölgesel bir marka haline geldiklerini ifade ederek, sağlanan desteklerin üretimin sürdürülebilirliğine büyük katkı sunduğunu kaydetti. 

Konuşmaların ardından Kandıra Ziraat Odası Başkanı Erdal Çetin ve Yelkencioğlu tarafından protokol üyelerine manda sütünden elde edilen ürünler ikram edildi. 
   
Et ve süt veriminde artış hedefleniyor 

Büyükşehir Belediyesinin 2023 yılından bu yana manda üreticilerine toplam 3,4 milyon lira destek sağladığı projede, canlı hayvanın 200 kilogramlık kısmı hibe ediliyor, kalan ağırlığın bedeli ise üreticiler tarafından karşılanıyor. 

Islah çalışmaları sayesinde, hastalıklara daha dirençli sürüler oluşturulurken, manda yavrularının doğum ağırlığı ve et veriminde yüzde 30, dişi yavruların süt veriminde ise yüzde 80 artış yaşanması hedefleniyor. Ayrıca Büyükşehir Belediyesine bağlı veteriner hekimler, üreticileri ziyaret ederek süreci takip ediyor. 
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Diğer İlgili Haberler
EMF İstif Forklift Çözümleri: Güvenli ve Verimli Operasyon EMF İstif Forklift Çözümleri: Güvenli ve Verimli...
Banka kredisi olmadan mülk edinme imkanı Banka kredisi olmadan mülk edinme imkanı
Bakan Kacır: Bakan Kacır: "1 milyar doların üzerinde finansmanı...
Kocaeli'de çiftçinin yüzünü güldüren destekler rakamlara yansıdı Kocaeli'de çiftçinin yüzünü güldüren destekler...
OYAK Çimento’ya Küresel Sürdürülebilirlik Onayı OYAK Çimento’ya Küresel Sürdürülebilirlik Onayı
KSO Başkanı Dr. Zeytinoğlu şubat ayı bütçe gerçekleşmelerini değerlendirdi KSO Başkanı Dr. Zeytinoğlu şubat ayı bütçe...
