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Beş Başkan Şehit Yılmaz Argon Caddesi'nde

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, AK Parti Gebze Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak, AK Parti Gebze Gençlik Kollar

Beş Başkan Şehit Yılmaz Argon Caddesi'nde

06 Ağustos 2026 Perşembe 00:30

Esnafa Hayırlı İşler Temennisi
Cadde boyunca iş yerlerini tek tek ziyaret eden Başkan Büyükgöz ve beraberindeki heyet, esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar dileyerek talep ve önerileri dinledi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyaretlerde esnafın beklentileri
dinlenirken, bölgedeki ticari hayat ve mahalleye yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Vatandaşlarla Gönül Köprüsü Kuruldu
Cadde üzerinde vatandaşlarla da sohbet eden heyet, mahalle sakinlerinin talep ve
önerilerini dinledi. Gerçekleştirilen hasbihallerde belediye hizmetleri, mahallede devam eden çalışmalar ve planlanan projeler üzerine görüş alışverişi yapıldı. Vatandaşların ilettiği talepler ilgili birimlerce değerlendirilmek
üzere not alındı.

Başkan Büyükgöz: "Yerinde Dinlemeye Devam
Edeceğiz"
Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmenin önemine değinen Gebze Belediye Başkanı Zinnur
Büyükgöz, "Esnafımızın güler yüzü, vatandaşlarımızın samimiyeti bizlere güç veriyor. Gebze'yi ortak akılla yönetmeye, hemşehrilerimizin talep ve
önerilerini yerinde dinleyerek çalışmalarımıza yön vermeye devam edeceğiz.

Mahallelerimizi yalnızca hizmet götürdüğümüz alanlar olarak değil, gönül bağımızı güçlendirdiğimiz yaşam merkezleri olarak görüyoruz. Vatandaşlarımızla bir araya gelmeyi, onların görüşlerini dinlemeyi ve Gebze'miz için birlikte üretmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Şehit Yılmaz Argon Caddesi'nde gerçekleşen ziyaret boyunca sıcak ve samimi anlar yaşanırken,
esnaf ve vatandaşlar kendilerini dinleyen Başkan Büyükgöz ve beraberindeki
heyete teşekkür etti.

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