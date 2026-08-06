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TİKA Başkan Yardımcısı Yahya Coşkun'un Acı Günü

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkan Yardımcısı Yahya Coşkun'un babası Ali Coşkun hayatını kaybetti. Merhum Ali Coşkun, bugün Karamürsel'in Akçat Köyü'nde son yolculuğuna uğurlanacak.

TİKA Başkan Yardımcısı Yahya Coşkun'un Acı Günü

06 Ağustos 2026 Perşembe 00:53

 Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkan Yardımcısı Yahya Coşkun'un babası Ali Coşkun'un vefatı, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Edinilen bilgiye göre, Ali Coşkun'un cenazesi bugün ikindi namazının ardından Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine bağlı Akçat Köyü'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Abdullah Eren'den Taziye Mesajı

TİKA Başkanı Abdullah Eren, yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Merhum Ali Amcamıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, Coşkun ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun."

Başsağlığı Mesajı

Devr-i Âlem Belgesel TV Programı, Gebze Gazetesi ve Kocaeli Haber Portalı ailesi olarak, merhum Ali Coşkun'a Allah'tan rahmet; TİKA Başkan Yardımcısı Yahya Coşkun başta olmak üzere Coşkun ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Merhum Ali Coşkun'a Allah'tan rahmet, mekânının cennet olmasını temenni ediyoruz.

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