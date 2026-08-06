TİKA Başkan Yardımcısı Yahya Coşkun'un Acı Günü

Edinilen bilgiye göre, Ali Coşkun'un cenazesi bugün ikindi namazının ardından Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine bağlı Akçat Köyü'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Abdullah Eren'den Taziye Mesajı
TİKA Başkanı Abdullah Eren, yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Merhum Ali Amcamıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, Coşkun ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun."
Başsağlığı Mesajı
Devr-i Âlem Belgesel TV Programı, Gebze Gazetesi ve Kocaeli Haber Portalı ailesi olarak, merhum Ali Coşkun'a Allah'tan rahmet; TİKA Başkan Yardımcısı Yahya Coşkun başta olmak üzere Coşkun ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.
Merhum Ali Coşkun'a Allah'tan rahmet, mekânının cennet olmasını temenni ediyoruz.