GEBZE TİCARET ODASI, BAŞKURDİSTAN HEYETİNİ AĞIRLADI YENİ PAZARLARA YÖNELİK TEMASLAR GÜÇLENİYOR

Gebze Ticaret Odası (GTO), üyelerine yeni dış pazarlar kazandırmak, ikili iş görüşmelerini artırmak, uluslararası iş birliklerini geliştirmek, ihracatlarını artırmak ve ihracata henüz başlamamış üyelerini dış ticarete kazandırmak amacıyla önemli bir ziyarete ev sahipliği yaptı.

05 Mayıs 2026 Salı 11:01

 Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, yönetim kurulu üyeleri, 24. Meslek Komite üyeleri ve genel sekreter ile birlikte, Başkurdistan Cumhuriyeti Türkiye Temsilcisi Marat Tansykkuzhin ve beraberindeki heyeti GTO’da ağırladı. 

Yatırım ve Ticaret Fırsatları Ele Alındı
Program kapsamında gerçekleştirilen sunumda; Başkurdistan Cumhuriyeti’nde yatırımcılara sunulan devlet teşvikleri, bölgenin yatırım ve ticaret potansiyeli ile Rusya’da ticaret ve iş fırsatlarına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Başkurdistan Cumhuriyeti Türkiye Temsilcisi Marat Tansykkuzhin, Gebze’nin sanayi gücü ve stratejik konumuyla önemli bir ticaret ortağı olduğunu belirterek, ziyaretin somut iş birliklerinin geliştirilmesine zemin oluşturmayı hedeflediğini ifade etti.

Gebze’nin Stratejik Gücü Vurgulandı
GTO Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, yaptığı değerlendirmede; Gebze’nin güçlü üretim altyapısı, ihracat kapasitesi ve lojistik avantajlarıyla uluslararası yatırımcılar açısından önemli fırsatlar sunduğunu, birçok sektörde yüksek kalite standartlarında üretim gerçekleştirildiğini vurguladı.
Aslantaş, karşılıklı temasların artırılmasının ve doğrudan ticari ilişkilerin geliştirilmesinin bölge ekonomisine katkı sağlayacağını belirtti.

Karşılıklı İş Birliği ve B2B Hedefi
Ziyaret kapsamında ayrıca; Gebze’nin lojistik ve stratejik konumu ile geniş üretim yelpazesi ele alınırken, yatırım yapılabilecek sektörlere ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmelerde, iki bölge arasında sürdürülebilir ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve GTO üyeleri ile Başkurdistan-Rusya heyeti arasında B2B iş görüşmelerinin hayata geçirilmesi hedefi öne çıktı.
Gebze Ticaret Odası, üyelerinin ihracat kapasitelerini artırmaya yönelik çalışmalarını güçlendirerek sürdürecektir.
