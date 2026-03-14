DUALARLA YÜKSELEN BİR HİZMET YUVASI: DİLOVASI MÜFTÜLÜK BİNASININ TEMELİ ATILDI

Dilovası’nda manevi hizmetlerin daha güçlü bir şekilde yürütülmesi amacıyla yapılacak İlçe Müftülük Binası’nın temeli, düzenlenen törenle ve dualar eşliğinde atıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen törende birlik ve beraberlik vurgusu ön plana çıktı.

14 Mart 2026 Cumartesi 16:28

GENİŞ KATILIMLA ANLAMLI TÖREN
Dilovası Belediyesi ile İlçe Müftülüğü’nün ortaklaşa hayata geçireceği Müftülük Binası’nın temel atma törenine protokol üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.
Törene; Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Sadettin Hülagü ve Cemil Yaman, Kocaeli İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, İl Yöneticisi Halil İbrahim Arslan, MHP Dilovası İlçe Başkanı Yusuf Turhan, Makineciler OSB Başkanı Sedat Silahtaroğlu, OSB bölge müdürleri ve protokol üyeleri katılım sağladı.

MANEVİ HİZMETLER İÇİN YENİ BİR MERKEZ
Temeli atılan yeni müftülük binasıyla birlikte Dilovası’nda yürütülen dini hizmetlerin daha güçlü bir altyapıyla sürdürülmesi hedefleniyor. İlçeye kazandırılacak olan modern hizmet binası, vatandaşların dini konularda daha hızlı ve nitelikli hizmet almasına katkı sağlayacak.

BAŞKANIN DUYGU VE DÜŞÜNCELERİ
Dilovası Belediye Başkanı, törende yaptığı değerlendirmede ilçeye değer katacak önemli bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Yeni müftülük binasının yalnızca bir hizmet binası değil, aynı zamanda manevi değerlerin güçlendiği bir merkez olacağını vurgulayan Başkan, belediye ile İlçe Müftülüğü’nün iş birliğiyle Dilovası’na yakışır bir eseri ilçeye kazandıracaklarını söyledi.
Başkan ayrıca projeye destek veren tüm kurum ve yetkililere teşekkür ederek, temeli atılan müftülük binasının Dilovası’na hayırlı olmasını temenni etti.

DİLOVASI’NIN MANEVİ HAYATINA KATKI
Yetkililer, projenin tamamlanmasıyla birlikte ilçede yürütülen dini hizmetlerin daha güçlü ve düzenli bir şekilde sürdürüleceğini belirtti. Dualarla temeli atılan müftülük binasının, Dilovası’nın manevi hayatına önemli katkılar sunması bekleniyor.
