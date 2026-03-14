Yeni hız limitleri için yeni tabelalar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) aldığı karar doğrultusunda D-100 Karayolu’nda hız limitleri artırılan 2 bölgede “Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemleri’ne” ait EDS tabelaları güncellenerek monte edildi.

14 Mart 2026 Cumartesi 16:22

 D-100’DE HIZ LİMİTLERİ YENİDEN DÜZENLENDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımda güvenliği ve trafik akışını daha da iyileştirmek amacıyla yeni düzenlemeleri hayata geçiriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) şubat ayında gerçekleştirdiği toplantıda alınan karar doğrultusunda D-100 Karayolu üzerindeki iki önemli bölgede hız limitleri yeniden belirlenmişti. Bu kapsamda ilgili bölgelerde bulunan “Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemleri’ne ait EDS tabelaları güncellenerek

montajı gerçekleştirildi.

 

İKİ BÖLGEDE HIZ SINIRI ARTTI

Alınan karar doğrultusunda Derince Çenesuyu’ndan başlayıp İzmit Kuruçeşme’de sonlanan “Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi” güzergâhında daha önce 70 km/sa olarak uygulanan hız limiti 82 km/sa’e çıkarıldı. Kirazlıyalı mevkiindeki Özyapı Beton ile Körfez Taşocakları yol ayrımı arasında bulunan Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemleri’nde ise her iki yönde uygulanan hız limiti 82 km/sa’ten 110 km/sa’e yükseltildi.

 

SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ GÜÇLENDİRİLECEK

Büyükşehir’in yapım ve bakım sorumluluğunu üstlendiği D-100 Karayolu üzerindeki yeni hız limitlerini gösteren EDS tabelaları, Akıllı ve Sürdürülebilir Ulaşım Sistemleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından iki ayrı bölgeye monte edilerek sürücülerin bilgilendirilmesi sağlandı. Sahada gerçekleştirilen bu düzenlemeyle birlikte sürücüler için daha anlaşılır ve güncel bir yönlendirme sağlanırken, trafik akışının daha akıcı hale gelmesine de katkı sunuldu. Yeni hız limitleri sayesinde hem ulaşım konforunun artırılması hem de sürüş güvenliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

