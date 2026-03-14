KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ara tatil keyfi Gebze’de yaşanacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin öğrenciler için ara tatilde organize edeceği birbirinden farklı etkinlik Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Dolu dolu geçecek etkinliklere tüm gençler davetli.

14 Mart 2026 Cumartesi 16:46

 BİRÇOK FARKLI ETKİNLİK VAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ara tatilde öğrenciler için birçok farklı etkinlik organize edecek. Büyükşehir’in bu etkinlikleri ile 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatiline başlayan öğrenciler keyif dolu anlar yaşayacak. Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinliklerde, çocuklar sahne ve tiyatro gösterilerinin yanı sıra eğitici atölyelere katılacak.

 

CUMARTESİ BAŞLIYOR

Kocaeli Büyükşehir’in ara tatil etkinlikleri iki seans halinde düzenlenecek. Sahne etkinlikleri 14,15, 16, 17 ve 18 Mart tarihlerinde, 12.00-14.00 saatlerinde yapılacak. Atölye çalışmaları ise 17-18 Mart tarihlerinde, 11.00-13.00 saatlerinde gerçekleştirilecek. 18 Mart Çarşamba gününe kadar devam edecek olan ara tatil etkinlik takvimi şöyle:


SAHNE GÖSTERİLERİ

14 Mart Cumartesi    Volkan Abi Çocuk Şarkıları

15 Mart Pazar            Bir Masal Bir Şarkı

16 Mart Pazartesi      Kraliçe Maya

17 Mart Salı               Şaşkın Korsan

18 Mart Çarşamba    Gazi Dede

 

10-16 YAŞ ARASINDAKİ ÖĞRENCİLERİN KATILACAĞI

ATÖLYE ETKİNLİKLERİ

Murano Cam Boncuk Atölyesi

17 Mart  Salı           (11.00 ve 13.00)

18 Mart Çarşamba (11.00 ve 13.00)            


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

