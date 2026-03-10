Çayırova Devlet Hastanesi’nde deprem izolatörleri monte ediliyor

Çayırova’nın en büyük hayali olan Çayırova Devlet Hastanesi’nde çalışmalar devam ediyor. Hastane inşaatında tamamlanan temel çalışmaları, teknik bina kaba inşaatı ve istinat duvarlarının ardından deprem izolatörlerinin montajına da başlandı.

Çayırovalıların ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin en büyük hayali olan Çayırova Devlet Hastanesi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Göreve geldiği günden bu yana hastaneyi ilçeye kazandırmak için büyük gayretler sarf eden Başkan Çiftçi, hastane inşaatının şantiyesine giderek çalışmaları yerinde inceledi. Temel çalışmaları tamamlanan, çevre istinat duvarları büyük ölçüde biten ve teknik binanın kaba inşaatı tamamlanan Çayırova Devlet Hastanesi’nde deprem izolatör montajlarına başlandı. Olası bir afet durumundan etkilenmemesi adına deprem izolatörlü olarak inşa edilecek Çayırova Devlet Hastanesi’ndeki çalışmaları yerinde gözlemleyen Başkan Çiftçi, yetkililerden de bilgi aldı.



“DEPREM İZOLATÖRLERİNİN MONTAJI YAPILIYOR”

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Çayırova Devlet Hastanemiz, talebimiz doğrultusunda deprem izolatörlü olarak yapılıyor. Bu aşamada deprem izolatörlerinin, imalatları ve montajı yapılıyor. Hastane şantiye alanımızda büyük bir imalat var. Bunlar tamamlandıktan sonra hızlı bir şekilde katlarımızın imalatına geçilecek.

“156 ADET DEPREM İZOLATÖRÜ KULLANILACAK”

Teknik binamızın kaba inşaatı tamamlandı. Bir yandan sismik izolatörler inşa edilirken, diğer yandan da diğer çalışmalar devam ediyor. Hastane binamızın deprem güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak ve olası bir deprem anında zeminden gelen sarsıntının yapıya minimum düzeyde iletilmesini sağlamak amacıyla, yapının temelinde 156 adet deprem izolatörü kullanılacak” dedi.

200 YATAKLI OLARAK PLANLANDI

Taban alanı 8 bin 700 metrekare ve yapı inşaat alanı 45 bin 518 metrekare olan Çayırova Devlet Hastanesi, 200 yataklı olarak planlandı. Çayırova Devlet Hastanesi, 51 yoğun bakım yatağı, 75 poliklinik, 6 ameliyathane, doğumhaneler, 26 acil müşahede yatağı, 8 diyaliz ünitesi ve deprem izolatörlü olarak yapılacak.