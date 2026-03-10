Çayırova Devlet Hastanesi’nde deprem izolatörleri monte ediliyor

“DEPREM İZOLATÖRLERİNİN MONTAJI YAPILIYOR”
Konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Çayırova Devlet Hastanemiz, talebimiz doğrultusunda deprem izolatörlü olarak yapılıyor. Bu aşamada deprem izolatörlerinin, imalatları ve montajı yapılıyor. Hastane şantiye alanımızda büyük bir imalat var. Bunlar tamamlandıktan sonra hızlı bir şekilde katlarımızın imalatına geçilecek.
“156 ADET DEPREM İZOLATÖRÜ KULLANILACAK”
Teknik binamızın kaba inşaatı tamamlandı. Bir yandan sismik izolatörler inşa edilirken, diğer yandan da diğer çalışmalar devam ediyor. Hastane binamızın deprem güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak ve olası bir deprem anında zeminden gelen sarsıntının yapıya minimum düzeyde iletilmesini sağlamak amacıyla, yapının temelinde 156 adet deprem izolatörü kullanılacak” dedi.
200 YATAKLI OLARAK PLANLANDI
Taban alanı 8 bin 700 metrekare ve yapı inşaat alanı 45 bin 518 metrekare olan Çayırova Devlet Hastanesi, 200 yataklı olarak planlandı. Çayırova Devlet Hastanesi, 51 yoğun bakım yatağı, 75 poliklinik, 6 ameliyathane, doğumhaneler, 26 acil müşahede yatağı, 8 diyaliz ünitesi ve deprem izolatörlü olarak yapılacak.