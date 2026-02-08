banner1255
EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Anne Şehir’de “En İyi Narkotik Polisi Anne” eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Anne Şehir Merkezleri’nde eğitimler hız kesmiyor. Bu kapsamda merkez üyeleri, İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye çapında hayata geçirilen “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi kapsamında eğitim aldı. Katılımcılara projenin içeriği hakkında önemli bilgiler sunuldu.

Anne Şehir'de 'En İyi Narkotik Polisi Anne” eğitimi

08 Şubat 2026 Pazar 09:58

 NARKOTİK EKİPLERİNDEN BİLGİLENDİRME

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü iş birliğinde, Anne Şehir Merkezleri üyelerine “En İyi Narkotik Polisi: Anne” eğitimi verildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından verilen eğitimde, annelerin uyuşturucuyla mücadeledeki rolüne dikkat çekildi. Kocaeli Anne Şehir Merkezleri üyeleri, narkotik polislerinin aktardığı bilgileri ilgiyle dinledi.

 

BAĞIMLILIĞIN NEDENLERİ VE ERKEN BELİRTİLER ANLATILDI

Eğitim kapsamında çocukların ve gençlerin madde kullanımına yönelme nedenleri ele alınırken, uyuşturucu ve uyarıcı madde çeşitleri ile bu maddelerin sağlığa verdiği zararlar hakkında kapsamlı bilgiler paylaşıldı. Ayrıca bağımlılığın erken fark edilebilmesi amacıyla çocukların davranışlarındaki değişimler, arkadaş çevreleri ile fiziksel, sosyal ve psikolojik belirtiler katılımcılara aktarıldı.

 

AİLE DESTEĞİ MÜCADELEDE KRİTİK ROL OYNUYOR

Gençlerin uyuşturucu maddelerden korunmasında aile desteğinin hayati önem taşıdığına dikkat çeken ekipler, annelerin bilinçlendirilmesinin madde bağımlılığı ile mücadelede güçlü bir etki oluşturduğunu vurguladı. Bu alandaki mücadelenin, annelerin desteğiyle kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

 

KATILIMCILARDAN EĞİTİMLERE TAM NOT

Eğitime katılan Anne Şehir üyeleri, programdan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Katılımcılar, verilen bilgilerin hem aile içi iletişimde hem de çocuklarını koruma konusunda yol gösterici olduğunu belirterek, bu tür bilinçlendirme çalışmalarının devam etmesini yetkililerden istedi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Yazar Alev Alatlı, adını taşıyan kütüphanede anıldı Yazar Alev Alatlı, adını taşıyan kütüphanede...
13 bin çocuk, “Okula Bi’ Mola’da” stres attı 13 bin çocuk, “Okula Bi’ Mola’da” stres attı
Kocaeli’de Yarıyıl Tatili Sona Erdi: Öğrenciler Eğitime Döndü Kocaeli’de Yarıyıl Tatili Sona Erdi: Öğrenciler...
Çocukların güvenliği için İSG eğitimi Çocukların güvenliği için İSG eğitimi
Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nde dijital dönüşüm; Goncalı bireylere özel yeni eğitim Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nde dijital dönüşüm;...
Kocaeli Büyükşehir, kariyer yolculuğunda gençlerin yanında; Akademi Liseler geleceği şekillendiriyor Kocaeli Büyükşehir, kariyer yolculuğunda gençlerin...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Yazar Alev Alatlı, adını taşıyan kütüphanede...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türk düşünce dünyasına önemli katkılar sunan yazar Alev Alatlı için...

Haberi Oku