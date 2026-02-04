Kocaeli Gebze’de Okul Önünde Servis Kazası: 1. Sınıf Öğrencisi Ela Hayatını Kaybetti

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdalesi yapılan Ela, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen küçük öğrenci hayatını kaybetti.
Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, servis sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Gebze’deki okul önünde yaşanan bu üzücü kaza, aileleri ve öğrencileri yasa boğarken, yetkililer olayın sorumlularının belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.