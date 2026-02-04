banner1258
GÜNDEM:
Kocaeli Gebze’de Okul Önünde Servis Kazası: 1. Sınıf Öğrencisi Ela Hayatını Kaybetti

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Bilgi İlköğretim Okulu önünde meydana gelen trafik kazasında 1. sınıf öğrencisi Ela, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

04 Şubat 2026 Çarşamba 16:01

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde, Bilgi İlköğretim Okulu önünde bugün sabah saatlerinde meydana gelen kazada, birinci sınıf öğrencisi Ela’ya servis aracı çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan küçük öğrenci için çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdalesi yapılan Ela, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen küçük öğrenci hayatını kaybetti.

Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, servis sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Gebze’deki okul önünde yaşanan bu üzücü kaza, aileleri ve öğrencileri yasa boğarken, yetkililer olayın sorumlularının belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek


