Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’yi Ağırladı

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve heyetini belediyede kabul ederek, yerel yönetimler arasında deneyim ve bilgi paylaşımının önemine dikkat çekti.

04 Şubat 2026 Çarşamba 15:20

Gebze Belediyesi Başkanlık Makamı’nda gerçekleşen ziyarette, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Başkan Yardımcıları Taner Timar ve Kemal Akgül ile birlikte Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’le bir araya geldi. Samimi ortamda gerçekleştirilen buluşmada, belediyeler arası iş birliği, uygulanan projeler ve tecrübe paylaşımı konuşuldu.Ziyaret sırasında Başkan Büyükgöz, karşılıklı deneyim aktarımının yerel yönetimlerin hizmet kalitesini artırmada önemli olduğunu vurguladı. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de karşılıklı iletişim ve iş birliğinin belediyelerin gelişimine katkı sağladığını belirtti.

Buluşmanın ardından Safranbolu Belediyesi heyetine, Barış Sosyal Tesisleri’nde Gebze Belediyesi’nin dijital dönüşüm çalışmaları ve hayata geçirilen uygulamalar hakkında kapsamlı bir sunum yapıldı. Sunumda tecrübe paylaşımı ve fikir alışverişi gerçekleştirildi.

Nazik ev sahiplikleri ve misafirperverliklerinden ötürü Başkan Büyükgöz ve ekibine teşekkür eden Safranbolu heyeti, çalışmalarında başarılar diledi ve iş birliğinin devam edeceğini belirtti.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek

