Küçük Duru, güçlü kulaçlarıyla suyun tadını çıkartıyor; Gonca’da hidroterapi tedavisi hayatları değiştiriyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı hizmet veren Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, sunduğu birçok terapi uygulamalarıyla hayatları değiştiriyor. Bu bağlamda gelişimsel ve fiziksel destek sağlayan hidroterapi, 4 yaşındaki serebral palsili hastası Duru Atasoy’un hayatına önemli dokunuş yaptı. Güçlü kulaçlarıyla suyun tadını çıkaran küçük Duru’nun gelişimi aile tarafından da memnuniyetle takip ediliyor.

SUYUN GÜCÜYLE REHABİLİTASYON

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı faaliyetlerini sürdüren Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, özel gereksinimli bireyler için birçok terapi hizmeti sağlıyor. Psikolojik danışmanlıktan dil ve konuşma terapisine, duyu bütünlemeden fizyoterapiye kadar birçok hizmet Gonca üyelerinin ihtiyaçlarına göre uygulanıyor. Bunlardan en çok dikkat çekeni ise suyun içerisinde yapılan hidroterapi. Hidroterapi, suyun doğal özelliklerini kullanarak eklem yükünü azaltan, hareket kapasitesini artıran ve tedavi sürecini hızlandıran önemli bir yöntem olarak öne çıkıyor. Suyun kaldırma kuvveti hareketi kolaylaştırırken, su sıcaklığının gevşetici etkisi kaslardaki ağrıyı azaltıyor ve dolaşımı güçlendiriyor. Böylece bireyler için rehabilitasyon süreci hem daha konforlu hem de daha etkili hâle geliyor.

KİŞİYE ÖZEL PROGRAMLARLA PROFESYONEL DESTEK

Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nde hidroterapi, fizyoterapistler tarafından bireylerin farklı gelişim düzeyleri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak planlanıyor. Uzman ekipler, seanslarda uygulanan egzersizleri düzenli olarak değerlendiriyor ve ilerlemeleri takip ederek tedavi sürecini sürekli güncelliyor. Bu sayede terapi, tamamen kişiye özel ve bilimsel verilere dayalı bir şekilde yürütülüyor.

MODERN REHABİLİTASYON TEKNİKLERİ

Merkezde kullanılan gelişmiş ölçüm ve analiz sistemleri, bireyin su içerisindeki hareketlerinin detaylı olarak takip edilmesine imkân sağlıyor. Bu teknolojik altyapı sayesinde fizyoterapistler, seansları daha güvenli şekilde yönetirken tedavi programları da objektif verilere dayanarak şekilleniyor. Böylece hidroterapi, klasik yaklaşımın ötesine geçerek modern bir rehabilitasyon niteliği kazanıyor.

KÜÇÜK DURU, SUYUN TADINI ÇIKARIYOR

Gonca’da hidroterapi eğitimi alan üyelerden biri de küçük Duru. Merkezde fizik tedavi ve hidroterapi desteği alan 4 yaşındaki serebral palsili hastası Duru Atasoy, seanslara aktif bir şekilde katılıyor. Duru için su içinde vücut farkındalığı, denge ve kol kuvvetlendirme çalışmaları uygulanıyor. Uzman hocalar eşliğinde yapılan seanslar hem eğlenceli hem de motive edici bir ortamda geçerken, Duru’nun gelişimi aile tarafından da memnuniyetle takip ediliyor.

AİLELERİN GÜVEN DUYDUĞU HİZMET

Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, hidroterapi dâhil tüm terapi hizmetlerinde özel gereksinimli bireylerin gelişimsel, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını merkeze alıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle sürdürülen bu hizmetler, modern rehabilitasyon anlayışının şehirdeki en güçlü örneklerinden biri olmayı sürdürüyor. Bu hizmetler sayesinde hem bireyler mutlu oluyor hem de aileler maddi ve manevi açıdan önemli bir destek alıyor.





(Erkan ERENLER)