Necmettin Nursaçan Darıcalılarla buluşuyor

Darıca Belediyesi’nin Ramazan ayına özel düzenlediği “Gönüllere Hitap Eden Bir Maneviyat Akşamı” programında ilahiyatçı Necmettin Nursaçan, Darıcalılarla bir araya gelecek. 13 Mart Cuma günü Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek programda Nursaçan’ın sohbetleri ve Feyzullah Çelebi’nin seslendireceği ilahilerle vatandaşlar manevi bir akşam yaşayacak.

Darıca Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini vatandaşlarla birlikte yaşamak amacıyla anlamlı bir programa ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, tüm Darıcalıları “Gönüllere Hitap Eden Bir Maneviyat Akşamı” programına davet etti. 13 Mart Cuma günü saat 21.30’da Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde düzenlenecek programda, Türkiye’nin tanınmış ilahiyatçılarından Necmettin Nursaçan gönüllere dokunan sohbetiyle katılımcılarla buluşacak. Programda ayrıca sanatçı Feyzullah Çelebi de seslendireceği ilahilerle geceye manevi bir atmosfer katacak.



BAŞKAN BIYIK’TAN DAVET

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ayı olduğuna dikkat çeken Başkan Muzaffer Bıyık, tüm vatandaşları programa davet ederek, “Ramazan’ın manevi iklimini hemşehrilerimizle birlikte yaşamak istiyoruz. Kıymetli hocamız Necmettin Nursaçan’ın sohbetleri ve Feyzullah Çelebi’nin ilahileriyle gönüllerimize hitap edecek güzel bir akşam yaşayacağız. Maneviyatı, muhabbeti ve kardeşliği birlikte paylaşacağımız bu programa tüm hemşehrilerimizi bekliyorum” ifadelerini kullandı. Darıca Belediyesi tarafından düzenlenen programda vatandaşların Ramazan ayının huzurunu ve bereketini birlikte yaşayacağı anlamlı bir buluşma gerçekleşecek.