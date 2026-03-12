Necmettin Nursaçan Darıcalılarla buluşuyor

BAŞKAN BIYIK’TAN DAVET
Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ayı olduğuna dikkat çeken Başkan Muzaffer Bıyık, tüm vatandaşları programa davet ederek, “Ramazan’ın manevi iklimini hemşehrilerimizle birlikte yaşamak istiyoruz. Kıymetli hocamız Necmettin Nursaçan’ın sohbetleri ve Feyzullah Çelebi’nin ilahileriyle gönüllerimize hitap edecek güzel bir akşam yaşayacağız. Maneviyatı, muhabbeti ve kardeşliği birlikte paylaşacağımız bu programa tüm hemşehrilerimizi bekliyorum” ifadelerini kullandı. Darıca Belediyesi tarafından düzenlenen programda vatandaşların Ramazan ayının huzurunu ve bereketini birlikte yaşayacağı anlamlı bir buluşma gerçekleşecek.