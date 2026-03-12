Büyükakın, TÜGVA iftarında gençlerle bir araya geldi

AİLE İFTARI’NA KATILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Türkiye Gençlik Vakfı(TÜGVA) Kocaeli İl Başkanlığı Aile İftarı’na katılarak vakıf üyelerini ve ailelerini yalnız bırakmadı. Kocaeli Kongre Merkezi’ndeki programda AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr.Şahin Talus, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de hazır bulundu. TÜGVA Kocaeli İl Başkanı Mustafa Salın programlarına katılan Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.

“DAHA ÇOK GAYRET EDECEĞİZ”

Gençlerle sohbet eden Başkan Büyükakın, Ramazan Ayı boyunca Balkanlar’daki “Kardeşlik Sofrası” ile İsrail zulmünden Mısır’a sığınan Gazzeli ailelerle yaptığı iftar programlarında gördüğü manzarayı anlattı. Büyükakın şunları söyledi: “Hepsinin gözü üzerimizde. Herkes umudunu Türkiye’ye bağlamış durumda. Biz burada dik durduğumuz sürece onlar da daha sağlam yürümeye devam edeceklerdir. Şunu unutmayalım, zahmetsiz külfet olmuyor. Emek vermek, gayret etmek lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi daha çok gayret edeceğiz.

“ÜLKEMİZ KİLİT TAŞI KONUMUNDA”

Türkiye kilit taşı. Kilit taşı köprüyü ayakta tutan taştır. O taş giderse bütün köprü çöker. Türkiye işte böylesine önemli konumda. Onun için sizlerden ricam, gayretiniz üzerine gayret katmanız ve bu zorlu günlerde memleketimizin birlik ve beraberliği için daha çok çalışmanızdır. Bölgedi yeniden barışı tesis edene kadar çalışacağız. Kadir Geceniz ve bayramınız şimdiden mübarek olsun.”