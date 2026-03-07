Fehmi Yıldız Vakfı’nın Eğitim Vizyonuyla Yıldız Entegre’den İzmit’e İlk Özel Eğitim Anaokulu

Fehmi Yıldız Vakfı’nın eğitime verdiği önem ve topluma katkıyı odağına alan yaklaşımı doğrultusunda Yıldız Entegre tarafından İzmit’te hayata geçirilen Yıldız Entegre Özel Eğitim Anaokulu, düzenlenen törenle eğitime açıldı. Okul, özel gereksinimli çocuklar için güvenli, erişilebilir ve nitelikli bir eğitim ortamı sunmayı hedefliyor.

Yıldızlar Yatırım Holding grup şirketlerinden Türkiye’nin orman ürünleri sektöründeki lider kuruluşlarından Yıldız Entegre tarafından İzmit’te inşa edilen Yıldız Entegre Özel Eğitim Anaokulu, 6 Mart 2026 tarihinde düzenlenen törenle açıldı. Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız ve Yıldız Entegre Genel Müdür Yardımcısı Melike Çubukçu ev sahipliğinde gerçekleşen tören, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya ve İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.



Yıldızlar Yatırım Holding’in topluma değer katma anlayışıyla kurduğu Fehmi Yıldız Vakfı’nın eğitim vizyonu doğrultusunda, Yıldız Entegre’nin, Kocaeli Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliğiyle hayata geçirdiği okul, özel gereksinimli çocuklar için güvenli, erişilebilir ve nitelikli bir eğitim ortamı oluşturmayı hedefliyor. Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yer alan okul, aynı zamanda merkezde konumlandırılan bu nitelikteki ilk kurum olma özelliğini taşıyor.

Özel gereksinimli çocukların eğitimi için önemli bir adım

Törende konuşan Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız, “Kurucumuz Fehmi Yıldız’ın bizlere miras bıraktığı topluma kalıcı eserler bırakma anlayışı, Fehmi Yıldız Vakfı’nın çalışmalarına yön verirken, Yıldız Entegre olarak yürüttüğümüz sosyal yatırımların da temelini oluşturuyor. Bu anlayışla özel gereksinimli çocuklarımızın eğitimine katkı sağlayacak Yıldız Entegre Özel Eğitim Anaokulu’nu hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Çocuklarımızın kendilerini güvenle ifade edebilecekleri, gelişimlerini destekleyecekleri bir eğitim ortamına kavuşmalarına katkı sunmayı amaçlıyoruz. Bugün burada attığımız adımın çocuklarımızın hayatında kalıcı bir iz bırakmasını, şehrimize değer katmasını, güçlü yarınların inşasında bir temel taşı olmasını diliyorum” dedi.

Erişilebilir ve güvenli eğitim ortamı

İzmit’te inşa edilen Yıldız Entegre Özel Eğitim Anaokulu, özel gereksinimli çocukların ihtiyaçları gözetilerek 4 derslik olarak tasarlandı. Fiziki altyapısından eğitim alanlarına kadar tüm bölümleri erişilebilirlik, güvenlik ve pedagojik gereklilikler önceliklendirilerek planlanan okul, çocukların gelişim süreçlerini destekleyecek şekilde yapılandırıldı.

Yıldız Entegre, Fehmi Yıldız Vakfı’nın eğitim alanındaki sosyal sorumluluk yaklaşımı doğrultusunda bugüne kadar birçok projeye destek verdi. Bu kapsamda şirket, geçtiğimiz dönemde Kocaeli’nde 9 ilçede bulunan 80 anaokulunun zeminlerini VarioClic Kids parkelerle yenileyerek yüzlerce öğrenci için daha güvenli ve hijyenik eğitim ortamlarının oluşturulmasına katkı sağladı.

Fehmi Yıldız Vakfı Hakkında

Fehmi Yıldız Vakfı, Yıldızlar Yatırım Holding’in topluma değer katma anlayışının kurumsal bir yansıması olarak kurulmuştur. Kurucusu Fehmi Yıldız’ın eğitime verdiği önem ve toplumsal faydayı bir sorumluluk olarak gören yaklaşımından ilham alan Vakıf; eğitim, çevre, kültür-sanat ve spor alanlarında yürüttüğü çalışmalarla kalıcı değer üretmeyi amaçlamaktadır.

Vakıf, özellikle çocukların ve gençlerin gelişimini destekleyen, eğitim olanaklarının güçlendirilmesine katkı sunan çalışmalara odaklanmaktadır. Bu kapsamda eğitim alanındaki çalışmalarıyla fırsat eşitliğinin güçlendirilmesine katkı sunarken; çevre, kültür-sanat ve spor alanlarında hayata geçirdiği projelerle toplumsal gelişime destek vermektedir. Fehmi Yıldız Vakfı, hayata geçirdiği çalışmalarla yalnızca bugünün ihtiyaçlarına yanıt vermeyi değil, bireylerin yaşamında kalıcı karşılık bulan ve toplumun geleceğine uzun vadeli katkı sağlayan sosyal fayda üretmeyi hedeflemektedir.