Gebze’de 4 bin 500 sedir ağacı toprakla buluştu

Çevre konusunda duyarlı çalışmalara imza atan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında sürdürdüğü ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda Gebze Balçık Mahallesi’nde bulunan dolgu alanında 4 bin 500 sedir ağacı toprakla buluşturuldu.

05 Mart 2026 Perşembe 14:08

 4 BİN 500 SEDİR AĞACI DİKİLDİ

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, dikim öncesinde aplikasyon çalışması gerçekleştirerek, ağaçların dikileceği noktaları belirliyor ve ölçüm işlemlerini titizlikle tamamlıyor. Planlama sürecinin ardından dikim aşamasına geçiliyor. Dikimi yapılan fidanların sağlıklı gelişim göstermesi için herekleme işlemi de uygulanıyor. Özellikle rüzgârlı havalarda genç ağaçların zarar görmemesi ve düzgün bir formda büyümesi amacıyla yapılan herekleme çalışmaları sayesinde fidanların tutma oranı artırılıyor.

 

SEDİR AĞACINDAN SONRA SIRA AKASYALARDA

Gebze Balçık Mahallesi’nde bulunan dolgu alanında 4 bin 500 sedir ağacının dikilmesinin ardından aplikasyon çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bölgede yürütülen ağaçlandırma faaliyetleri kapsamında akasya dikimi de yapılacak. Farklı ağaç türlerinin bir arada bulunması, hem biyolojik çeşitliliği artırarak ekosistemi güçlendiriyor hem de kentsel alanlarda daha sağlıklı, dengeli ve estetik bir doğal yaşam ortamı oluşturuyor.

 

YEŞİL ALANLAR GELECEĞE MİRAS

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, geçmiş yıllarda da kent genelinde birçok noktada park yapımı, mesire alanı düzenlemesi ve toplu ağaç dikim kampanyalarıyla dikkati çekmişti. Kent ormanları, sahil düzenlemeleri ve yeni yeşil alan projeleriyle şehrin nefes alan noktalarını artıran Büyükşehir, çevrecilik ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Yetkililer, gerçekleştirilen her fidan dikiminin geleceğe bırakılan bir miras olduğunu vurgulayarak, doğa dostu yatırımların artarak devam edeceğini bildirdi.

