“Orman Koruyucuları” hem eğlendirdi hem öğretti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı KO-MEK uygulamalı tiyatro branşı anlamlı bir projeye daha imza attı. Çocuklara doğa bilinci kazandırmak ve orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan “Orman Koruyucuları” adlı tiyatro oyunu minik izleyicilerle buluştu. Oyun, eğlenceli anlatımıyla önemli mesajlar verdi.

23 Şubat 2026 Pazartesi 11:04

DOĞAYI KORUMA MESAJI MÜZİK ZİYAFETİYLE BİRLEŞTİ

Başiskele Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen tiyatro öncesinde KO-MEK müzik grubu eğitmenleri konser vererek tiyatro severlere müzik ziyafeti sundu. Oyunda kahramanların yolculuğu; kahkaha, heyecan ve zaman zaman da küçük korkularla doluydu. Ancak en güçlü mesaj; birlikte hareket etmenin, cesaretin ve doğayı koruma sorumluluğunun önemi oldu.  Bu büyülü dünyayı çocuklara hissettirmek için sahnelenen oyun, eğlenceli anlatımıyla önemli mesajlar verdi.

 

MİNİKLERE BÜYÜK SORUMLULUK

6-10 yaş grubuna hitap eden tiyatro gösterisi, orman yangınlarının sadece ağaçları değil; hayvanların yuvalarını, toprağı ve geleceğimizi tehdit ettiğini vurguladı. Oyunu izleyen çocuklar, doğayı korumanın aslında bir “süper kahramanlık” olduğunu fark etti. Bu kapsamda çocuklar, bazen söndürülmüş bir kibritin, bazen yere atılmamış bir çöpün kocaman bir ormanı kurtarabildiğini öğrenmenin mutluluğunu yaşadı.

 

KO-MEK TİYATRO BRANŞINDAN ANLAMLI ÇALIŞMA

Yönetmenliğini KO-MEK uygulamalı tiyatro branşı eğitmeni Murat Kaya’nın yaptığı oyun, KO-MEK uygulamalı tiyatro branşı kursiyerlerinin özverili çalışmalarıyla sahneye taşındı. Sanatla eğitimi buluşturan branş, hem kursiyerlerin sahne deneyimi kazanmasını sağladı hem de toplumsal farkındalığa katkı sundu.

 

EĞLENCELİ VE BİLGİLENDİRİCİ BİR GECE OLDU

Gösterim sonunda salonu dolduran çocuklar, hem keyifli vakit geçirdi hem de doğayı koruma bilinciyle bilgilenmiş oldu. Gecenin sonunda programa katılan Yaygın Eğitim Şube Müdürü Lokman Ceyhan, tiyatroda sahne alan kursiyerlere ve KO-MEK Müzik Branşı eğitmenlerine çiçek takdim ederek teşekkür etti.

