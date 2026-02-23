Kartepe’de Ramazan Neşesi

Programın ilk perdesi, çocukların heyecanla beklediği "Rüyamdaki Kahramanlar" isimli tiyatro oyunuyla açıldı. Sahne dekorundan kostümlerine kadar çocukların hayal dünyasına hitap eden oyun, minik izleyicileri eğlenceli ve bir o kadar da öğretici bir serüvene ortak etti. Salonu dolduran yüzlerce çocuk, kahramanların maceralarını büyük bir dikkatle takip ederken keyifli anlar yaşadı.
Geleneksel Karakterler Sahneye Taşındı
Tiyatro oyununun hemen ardından başlayan geleneksel Ramazan eğlenceleri, kültür merkezinde tam bir nostalji rüzgarı estirdi. İbiş’in şakaları ve Nasreddin Hoca’nın fıkralarıyla şenlenen sahne, kukla gösterilerinin renkli dünyasıyla devam etti. Türk kültürünün vazgeçilmez simgeleri olan Hacivat ve Karagöz’ün perdeye yansıyan atışmaları ise hem çocukları hem de ailelerini eski Ramazanların ruhuna götürdü.
İllüzyon Gösterisi İle Görsel Şölen
Programın finaline doğru sahne alan illüzyon gösterisi, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Sahnedeki şaşırtıcı numaraları meraklı gözlerle takip eden çocuklar, görsel şölen eşliğinde unutulmaz bir hafta sonu geçirdi.