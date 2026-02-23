GENEL:
Hastane bahçeleri Büyükşehir’le daha güzel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü çevre düzenleme ve bakım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler, vatandaşların daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda hizmet alabilmesi için hastane bahçelerinde budama ve temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor.

23 Şubat 2026 Pazartesi 14:29

 ÇİM ALANLARDA BAKIM VE TEMİZLİK ÇALIŞMASI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi yerleşkesinde kapsamlı budama ve çevre temizliği çalışması gerçekleştirdi. Hastane bahçesinde bulunan ağaç ve çalılarda mevsimsel budama işlemleri yapılırken, kuru ve tehlike arz eden dallar kontrollü şekilde kaldırıldı. Çim alanlarda bakım ve temizlik çalışmaları da titizlikle tamamlandı.

 

BİTKİ SAĞLIĞI DESTEKLENİYOR

Yeşil alanların korunması ve uzun ömürlü olması açısından büyük önem taşıyan budama çalışmaları sayesinde hem bitki sağlığı destekleniyor hem de olası risklerin önüne geçiliyor. Ayrıca periyodik olarak gerçekleştirilen temizlik ve düzenleme çalışmalarıyla hastane çevresinin görsel kalitesi artırılıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hasta ve hasta yakınlarının yoğun olarak kullandığı sağlık tesislerinde çevre düzeni ve güvenliğini ön planda tutarak, çalışmalarına program dahilinde devam edecek.

