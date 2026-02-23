İLÇE HABERLERİ:
Çayırova Belediyesi’nin Temmuz ayında hizmete açtığı Atığın Sıfır Noktası, tonlarca atığı geri dönüşüme kazandırdı. Çayırovalı ilçe sakinlerinin atıkları karşılığında puan biriktirip, hediye kazanabildiği merkez, vatandaşların büyük ilgisini gördü.

Atığın Sıfır Noktası, tonlarca atığı geri dönüşüme kazandırdı

23 Şubat 2026 Pazartesi 14:28

 Geri dönüşüm noktasında önemli çalışmalara imza atan Çayırova Belediyesi’nin geçtiğimiz Temmuz ayında Akse Kapalı Semt Pazarı karşısında hizmete açtığı ve Çayırovalı vatandaşların getirdikleri atıklara karşılık puanlar kazanıp, hediyeye dönüştürebildiği Atığın Sıfır Noktası, tonlarca atığı geri dönüşüme kazandırdı. Akse Mahallesi’nde kurulan alana; kağıt, karton, cam, plastik, metal, atık pil, bitkisel yağ ve elektronik atıklarını getiren ve getirdikleri atıkların cinsine göre kilogram başına puan kazanan Çayırovalılar, uygulamayı çok sevdi. Bu bağlamda geçtiğimiz Temmuz ayında açılan ve aradan geçen 7 ayda tonlarca atığın geri dönüştürüldüğü Atığın Sıfır Noktası, onlarca hediyeyi de Çayırovalılarla buluşturdu.

 

HAFTALIK ATIK RAKAMLARI

Akse Kapalı Semt Pazarı karşısında oluşturulan Atığın Sıfır Noktasında geçtiğimiz hafta,  bin 17 kilogram kağıt-karton atık, 744 kilogram plastik atık, 612 kilogram cam atığı, 130 kilogram metal atık, 66 kilogram elektronik atık, 129 kilogram atık yağ ve 4 kilogram atık pil toplandı. Bununla beraber 7 aylık süreçte toplanan atıklar da geri dönüşüme sunulan katkının somut verisi oldu.

 

AÇILDIĞINDAN BU YANA TONLARCA ATIK

Bu bağlamda Çayırova Belediyesi Atığın Sıfır Noktası alanı hizmete açıldığı günden bu yana; kağıt-karton atığı olarak 15 bin 28 kilogram, 8 bin 774 kilogram plastik atık, 8 bin 183 kilogram cam atık, bin 386 kilogram metal atık, bin 350 kilogram elektronik atık, 90 kilogram karışık ambalaj, 913 kilogram atık yağ ve 632 kilogram atık pili, geri dönüşüm sürecine kazandırdı. 

