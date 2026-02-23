Atığın Sıfır Noktası, tonlarca atığı geri dönüşüme kazandırdı

HAFTALIK ATIK RAKAMLARI
Akse Kapalı Semt Pazarı karşısında oluşturulan Atığın Sıfır Noktasında geçtiğimiz hafta, bin 17 kilogram kağıt-karton atık, 744 kilogram plastik atık, 612 kilogram cam atığı, 130 kilogram metal atık, 66 kilogram elektronik atık, 129 kilogram atık yağ ve 4 kilogram atık pil toplandı. Bununla beraber 7 aylık süreçte toplanan atıklar da geri dönüşüme sunulan katkının somut verisi oldu.
AÇILDIĞINDAN BU YANA TONLARCA ATIK
Bu bağlamda Çayırova Belediyesi Atığın Sıfır Noktası alanı hizmete açıldığı günden bu yana; kağıt-karton atığı olarak 15 bin 28 kilogram, 8 bin 774 kilogram plastik atık, 8 bin 183 kilogram cam atık, bin 386 kilogram metal atık, bin 350 kilogram elektronik atık, 90 kilogram karışık ambalaj, 913 kilogram atık yağ ve 632 kilogram atık pili, geri dönüşüm sürecine kazandırdı.