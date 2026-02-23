İLÇE HABERLERİ:
Çayırova’da Ramazan geleneği yaşatılıyor

Çayırova Belediyesi, Mübarek Ramazan-ı Şerif ayında da gelenekleri yaşatıyor. Çayırova Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, teravih namazı sonrasında ilçedeki cami çıkışlarında Çayırovalılara şerbet ikram ediyor.

23 Şubat 2026 Pazartesi 11:29

 Çayırova’da Ramazan etkinlikleri devam ediyor. Mübarek Ramazan ayını idrak ettiğimiz şu günlerde Çayırova Belediyesi, de ilçe genelinde Ramazan ruhuna yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı kapsamında, teravih namazı sonrasında ilçe genelindeki camilerde Çayırovalı vatandaşlara Ramazan şerbeti ikramında bulunuyor. Ramazan ayına özel kostümlerle ilçedeki cami önlerine giden Çayırova Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Ramazan şerbetini ilçe sakinlerine sunuyor.

 

“RAMAZAN RUHU PAYLAŞMAKTIR”

Konu hakkında Çayırova Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Ramazan ruhu; paylaşmak, dayanışmak ve gönüllere dokunmaktır. İlçe sakinlerimize, Teravih namazı sonrası ikram ettiğimiz Ramazan şerbetiyle bu güzel ayın manevi iklimini birlikte yaşadık” denildi. Çayırova Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Ramazan şerbeti dağıtımlarının Ramazan ayı boyunca devam edeceğini belirtti.

