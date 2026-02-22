Başkan Kocaman, Ramazan Bereketini Kartepe’nin Çınarlarıyla Paylaştı

Düzenlenen anlamlı organizasyonda, Alo Evlat Sağlık Kulübü projesinden hizmet alan 60 yaş üstü vatandaşlar bir araya geldi. Belediyenin iştiraklerinden biri olan Antik Köfte Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen iftar yemeği, sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşti. Sofralarda sadece yemek değil; hatıralar, tebessümler ve samimi sohbetler paylaşıldı. Eski Ramazanlar anıldı, gözlerde hem geçmişin özlemi hem de bugünün mutluluğu vardı.

"Sizler Bizim Baş Tacımızsınız"

İftar programında kısa bir konuşma yapan Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman, Alo Evlat Sağlık Kulübü üyelerinin kendileri için çok değerli olduğunu vurgulayarak "Ramazan’ın bereketini, tecrübeleriyle yolumuzu aydınlatan kıymetli büyüklerimizle paylaşmak bizim için onurdur. Sizler sadece bu şehrin değil, gönüllerimizin de baş tacısınız. Her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz" dedi

Elif Kocaman Yalnız Bırakmadı

Başkan Kocaman’a bu anlamlı buluşmada eşi Elif Kocaman da eşlik etti. Masaları tek tek gezerek büyüklerin halini hatırını soran Kocaman çifti, büyüklerle yakından ilgilenerek hayır dualarını aldı.

Alo Evlat Sadece Bir Proje Değil

Alo Evlat Sağlık Kulübü, yalnızca bir sosyal destek hizmeti değil; büyüklerin kapısını çalan, halini hatırını soran, ihtiyaçlarını giderirken kalplerine de dokunan bir evlat şefkati sunuyor. Ekibin üyeleri, adeta hizmet verdikleri her bir büyüğün evladı oluyor; yalnızlıkları paylaşıyor, sevinçlerine ortak oluyor.