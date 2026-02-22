İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Kocaman, Ramazan Bereketini Kartepe’nin Çınarlarıyla Paylaştı

Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman, Ramazan ayının manevi iklimini ilçenin kıymetli çınarlarıyla paylaştı.

Başkan Kocaman, Ramazan Bereketini Kartepe'nin Çınarlarıyla Paylaştı

22 Şubat 2026 Pazar 13:19

 İftar Sofrası Kuruldu

Düzenlenen anlamlı organizasyonda, Alo Evlat Sağlık Kulübü projesinden hizmet alan 60 yaş üstü vatandaşlar bir araya geldi. Belediyenin iştiraklerinden biri olan Antik Köfte Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen iftar yemeği, sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşti. Sofralarda sadece yemek değil; hatıralar, tebessümler ve samimi sohbetler paylaşıldı. Eski Ramazanlar anıldı, gözlerde hem geçmişin özlemi hem de bugünün mutluluğu vardı.

"Sizler Bizim Baş Tacımızsınız"

İftar programında kısa bir konuşma yapan Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman, Alo Evlat Sağlık Kulübü üyelerinin kendileri için çok değerli olduğunu vurgulayarak "Ramazan’ın bereketini, tecrübeleriyle yolumuzu aydınlatan kıymetli büyüklerimizle paylaşmak bizim için onurdur. Sizler sadece bu şehrin değil, gönüllerimizin de baş tacısınız. Her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz" dedi

Elif Kocaman Yalnız Bırakmadı

Başkan Kocaman’a bu anlamlı buluşmada eşi Elif Kocaman da eşlik etti. Masaları tek tek gezerek büyüklerin halini hatırını soran Kocaman çifti, büyüklerle yakından ilgilenerek hayır dualarını aldı.

Alo Evlat Sadece Bir Proje Değil

Alo Evlat Sağlık Kulübü, yalnızca bir sosyal destek hizmeti değil; büyüklerin kapısını çalan, halini hatırını soran, ihtiyaçlarını giderirken kalplerine de dokunan bir evlat şefkati sunuyor. Ekibin üyeleri, adeta hizmet verdikleri her bir büyüğün evladı oluyor; yalnızlıkları paylaşıyor, sevinçlerine ortak oluyor.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
KARMEK Mutfağında Ramazan Mesaisi KARMEK Mutfağında Ramazan Mesaisi
Vali İlhami Aktaş, Kartepe Belediyesi Otağ Çadırı’nı Ziyaret Etti Vali İlhami Aktaş, Kartepe Belediyesi Otağ Çadırı’nı...
Çayırova Zabıtası, güvenli ve düzenli caddeler için çalışıyor Çayırova Zabıtası, güvenli ve düzenli caddeler...
DİLOVASI’NDA RAMAZAN DENETİMLERİNE SIKI TAKİP DİLOVASI’NDA RAMAZAN DENETİMLERİNE SIKI TAKİP
Kandıra Belediyesi’nden Ramazan’a Yakışır Çocuk Şenliği Kandıra Belediyesi’nden Ramazan’a Yakışır...
Kartepe’de İlahi Dinletisi Gönüllere Dokundu Kartepe’de İlahi Dinletisi Gönüllere Dokundu
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

KARMEK Mutfağında Ramazan Mesaisi
Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman Kartepe Belediyesi Meslek Edindirme Kursları bünyesinde eğitim...

Haberi Oku