Çocukların sesi Ramazan’ın neşesi oluyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Kent Meydanı’nda kurduğu Ramazan Çadırı, 7’den 70’e herkes tarafından ilgi görüyor. Gönül sofrasında oruçların hep birlikte açıldığı 1.500 kişilik çadırın tadını ise çocuklar çıkarıyor. Çadırda Ramazan ayının manevi atmosferi çocuklara en eğlenceli şekilde yaşatılıyor.

22 Şubat 2026 Pazar 13:40

 ÇOCUKLARIN RAMAZAN NEŞESİ BİR BAŞKA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini çocuklara en eğlenceli şekilde yaşatmaya devam ediyor. Düzenlenen etkinlikler, miniklere hem eğlenme hem de öğrenme fırsatı sunuyor. Bu kapsamda çocuklar için “El Zehravi ile Kemik Atölyesi” düzenlendi. İslam Dünyası’nın önde gelen hekimlerinden ve cerrahinin babası olarak kabul edilen Zehravi’nin adını taşıyan atölyede eğitici ama bir o kadar da eğlenceli bir etkinlik gerçekleştirildi.

 

GELECEĞİN ZEHRAVİ’LERİ BU ATÖYLEDE

Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi’nin eğitmenleri gözetiminde gerçekleşen atölye çalışmasına 7-11 yaş arasındaki çocuklar katıldı. Atölyede, kartondan insan iskeleti yapan minikler ortaya çıkan hareketli maket ile kemikleri tanıma fırsatı buldu. Bunun yanı sıra iskelet sistemi hakkında bilgi verilen çocuklar eğlenirken belki de geleceğin Zehravi adayı olduklarının da sinyalini verdi.

 

RAMAZAN ÇADIRI’NDA MEHTER SESLERİ

İftar saatinin yaklaşması ile İzmit Kent Meydanı’nda kurulan Ramazan Çadırı’nda mehter sesleri duyulmaya başlandı. Büyükşehir Belediyesi’nin Mehter Takımı sahne önünde en sevilen marşların yanı sıra birbirinden güzel ilahiler seslendirdi. Bu mini konser iftarın ardından da devam etti.

 

ÇOCUKLAR MAYSA VE BULUT MÜZİKALİNİ İZLEDİ

Çocuklar için düzenlenen etkinlikler iftar sonrası da devam etti. Aileleri ile birlikte çadıra gelen çocuklar saatler 21.00’i gösterdiğinde Ramazan Çadırı’nın etkinlik sahnesi önündeki yerlerini aldı. Çocuklar, Maysa ve Bulut Müzikalini Büyükşehir Belediyesi’nin patlamış mısır ve macun ikramı eşliğinde izledi.

 

RAMAZAN’IN RUHU BU ÇADIRDA

Büyükşehir’in Ramazan Çadırı’nda iftar saatinin gelmesiyle hep birlikte dualar edilerek oruçlar açıldı. Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara kolaylık olması açısından 1.500 kişilik çadırın dışında da yemek düzeni aldı. Vatandaşlar aynı sofrada buluşarak Ramazan’ın paylaşma ve birlik ruhunu birlikte yaşadı.

 

İFTAR ÖNCESİ VE SONRASI ÇOCUK ETKİNLİKLERİ

15.00 ile 17.00 saatleri arasında minikler için iki ayrı etkinlik düzenlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı eğitmenleri tarafından gerçekleştirilen “Renkli Cami Sarkacı Boyama Atölyesi” ile çocuklar kendi tasarımlarını renklendirirken, Kocaeli Bilim Merkezi’nin hazırladığı Bilim Şovu ile de eğlence ve öğrenme bir araya geldi. İftar öncesi ve sonrasında sahne alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı, seslendirdiği marşlarla Ramazan akşamına coşku kattı. Günün son etkinliği ise yine minikler için sahnelendi. Çocuklar, “Maceracı Yüzgeçler” adlı müzikali keyifle izleyerek Ramazan akşamını neşe içinde tamamladı.

 

EBEVEYNLERDEN BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Ramazan ayının manevi iklimini çocuklarına en güzel şekilde yaşatma fırsatı bulan anne ve babalar, etkinliklerin çocuklarının hem eğlenmesine hem de öğrenmesine katkı sunduğunu belirterek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

