KOTO 22. Meslek Komitesi’nden ‘Sigortacılık Haftası’ kutlama mesajı

‘TOPLUMU GÜVENCE ALTINA ALIR’
Hayatın her anı sürprizlerle doludur. Doğal afetler, kazalar ya da beklenmedik olaylar karşısında sigorta; maddi ve manevi açıdan en büyük güvencemizdir. Bu nedenle sigortalı olmak, yalnızca kendimizi değil; ailemizi, sevdiklerimizi ve toplumu da güvence altına almaktır. Sigortacılık Haftası vesilesiyle; bireylerin geleceğini güvence altına alması, sigorta çeşitleri hakkında bilinçlenmesi ve toplumda risklere karşı dayanışma kültürünün güçlenmesi en büyük temennimizdir. Tüm meslektaşlarımızın Sigortacılık Haftası'nı kutlar, çalışmalarında başarılar dileriz.”