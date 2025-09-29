KOTO 22. Meslek Komitesi’nden ‘Sigortacılık Haftası’ kutlama mesajı

KOTO Başkanı Necmi Bulut, 22. Meslek Komitesi Başkanı Cem Serhat Dayanç, Komite Başkan Yardımcısı Abdulkadir Tiryaki, Meclis Üyeleri Mustafa Büyükbudak, Önder Dükmen, Komite Üyeleri Mert Serkan Naz ve Yüksel Özkan’ın yer aldığı 22. Meslek Komitesi’nin ortak açıklamasında şu ifadeler yer aldı; “Her yıl kutlanan Sigortacılık Haftası, bireylerin ve toplumun sigorta bilincini artırmayı, geleceğe daha güvenle bakabilmeyi amaçlamaktadır. Sigorta, yalnızca bireysel riskleri değil; aynı zamanda toplumsal dayanışmayı, güven duygusunu ve sürdürülebilir bir yaşamı da ifade eder.



‘TOPLUMU GÜVENCE ALTINA ALIR’

Hayatın her anı sürprizlerle doludur. Doğal afetler, kazalar ya da beklenmedik olaylar karşısında sigorta; maddi ve manevi açıdan en büyük güvencemizdir. Bu nedenle sigortalı olmak, yalnızca kendimizi değil; ailemizi, sevdiklerimizi ve toplumu da güvence altına almaktır. Sigortacılık Haftası vesilesiyle; bireylerin geleceğini güvence altına alması, sigorta çeşitleri hakkında bilinçlenmesi ve toplumda risklere karşı dayanışma kültürünün güçlenmesi en büyük temennimizdir. Tüm meslektaşlarımızın Sigortacılık Haftası'nı kutlar, çalışmalarında başarılar dileriz.”