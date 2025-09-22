Muzaffer Altıntaş’ın Vasiyeti Gerçek Oluyor: Darıca’ya Modern ve Örnek Huzurevi

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Kocaeli, Gebze ve Darıca’da faaliyet gösteren Huzurevi Yaptırma ve Yaşatma Derneği, 98 odalı ve yaklaşık 150 kişi kapasiteli modern bir huzurevi inşa etmek için çalışmalara başladı. Proje tamamlandığında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na devredilecek ve Türkiye’ye örnek bir model olacak.

Kocaeli – Gebze – Darıca Huzurevi Yaptırma ve Yaşatma Derneği, Darıca’da 98 odalı ve yaklaşık 150 kişi kapasiteli modern bir huzurevi inşa etmek için çalışmalara başladı. Proje tamamlandığında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na devredilecek ve Türkiye’ye örnek bir model olacak.

Dernek Başkanı Turgut Altuntaş, projenin rahmetli babası Muzaffer Altıntaş’ın vasiyeti olduğunu belirterek, “Babamın en büyük arzusu bir huzurevi yaptırmaktı. Biz de bu vasiyeti yerine getirmek için 4 yıldır çalışıyoruz. Valiliğimiz yer tahsisini yaptı, protokol aşamasındayız. Yılbaşına kadar temeli atmayı ve 2 yıl içinde tamamlamayı planlıyoruz. Daha önce babamın Gebze’ye kazandırdığı iki okul gibi bu huzurevini de devletimize bağışlayacağız. Tüm hayırseverleri projeye katkıda bulunmaya davet ediyoruz” dedi.

Dernek Başkan Yardımcısı Halil Aydın ise, “Yönetim kurulu olarak bölgemize 98 odalı bir yaşam evi kazandırmak için yola çıktık. Kısa sürede temelini atacağız. Huzurevimiz, yaşlılarımız için sıcak bir yuva olacak. Tüm hayırsever vatandaşlarımızı destek olmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Yardımcısı İsmail Kahraman da projenin insana hizmet anlayışından doğduğunu vurgulayarak, “Bizim kültürümüzde ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışı vardır. Pandemi döneminde yaşlılarımızın yaşadığı zorluklar bu projeyi hızlandırma sorumluluğu yükledi. Devlet-vatandaş iş birliğiyle önemli bir yol kat ettik. En kısa sürede temelini atıp, milletimizin hizmetine sunacağız” dedi.

Rahmetli Muzaffer Altıntaş, daha önce Gebze Muzaffer Altıntaş İmam Hatip Ortaokulu ve Hadiye Cemre Altıntaş Anaokulunu devlete kazandırmıştı. Şimdi ise huzurevi projesiyle hayırseverlik mirası devam edecek.

Derneğin hedefi, ilerleyen süreçte vakıflaşarak çalışmalarını daha da genişletmek. İnşa edilecek huzurevi, insan onuruna yakışır bir yaşam alanı olarak Türkiye’ye örnek gösterilecek.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek