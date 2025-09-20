Hemşehri Cup’ta ilk santra 22 Eylül’de

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin mozaiği olan ve kentte yaşayan farklı illerin vatandaşlarını bu yıl da yeşil sahada buluşturacak. 24 hemşehri derneğinin mücadele edeceği Hemşehri Cup’ta gruplar, Sivil Toplum Merkezi Konferans Salonu’nda yapılan kura çekimiyle belli oldu. Turnuvada ilk santra 22 Eylül Pazartesi günü saat 20.00’de yapılacak.

MAÇLAR DOĞU KIŞLA’DA OYNANACAK

Kocaeli genelinde bulunan hemşehri derneklerinin birbirleriyle tanışıp kaynaşması için pek çok sosyal proje geliştiren Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda düzenlediği Hemşehri Cup Futbol Turnuvası’nı geleneksel olarak yaşatıyor. Doğu Kışla Spor Tesisleri’nde 3’üncüsü organize edilen turnuvada bu yıl 24 takım, 6’şarlı 4 ayrı grupta mücadele edecek. Heyecanlı ve bir o kadar da zevkli maçlara sahne olması beklenen Hemşehri Cup’ta gruplarını ilk 4 sırada tamamlayan takımlar son 16 turuna kalacak. Ardından çeyrek ve yarı final maçlarına geçilecek. Şampiyon ise 31 Ekim’de oynanacak final maçıyla belli olacak.

KOCABIYIK, CENTİLMENLİK DİLEDİ

Kura çekiminde konuşan Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları Şube Müdürü Yakup Kocabıyık, turnuvayı düzenlemelerindeki amaçlarının hemşehri dernekleri arasındaki dayanışmayı ve kaynaşmayı daha da güçlendirmek olduğunu söyledi. Bu yıl da turnuvaya katılımın fazla olmasından dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını belirten Kocabıyık, tüm takımlara özgüvenlerinden dolayı teşekkür ederek, müsabakaların centilmenlik, dostluk ve kardeşlik çerçevesinde geçmesini temenni etti.

İLK MAÇLAR 22 EYLÜL’DE

24 hemşehri derneğinin katıldığı turnuva, 22 Eylül Pazartesi günü Doğu Kışla Spor Tesisleri’nde ilk düdükle başlayacak. Saat 20.00’de başlayacak maçta Kocaeli Erzurumlular Derneği ile Kocaeli Ordulular Federasyonu karşı karşıya gelecek. Ardından ise Trabzonlular Derneği-Kayseri İli Derneği ve Vanlılar Derneği-Marmara Ordulular Derneği maçları izlenecek. Turnuvanın final karşılaşması ise 31 Ekim Cuma günü oynanacak.

GEÇEN YILIN ŞAMPİYONU KASTAMONULULAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen turnuvada geçen yıl Kastamonulular Derneği şampiyon olmuş, Artvin Batum Federasyonu ikinci, Erzurumlular Derneği ise üçüncü sırayı almıştı. Bu yıl da güçlü kadrolarıyla sahaya çıkacak olan bu dernekler, kupanın en büyük adayları arasında gösteriliyor.

DOSTLUK VE REKABET BİR ARADA

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve her yıl daha da büyüyerek bir gelenek haline gelen Hemşehri Cup, sadece futbol değil; kültürlerin buluştuğu, dostlukların pekiştiği bir aktivite olarak da öne çıkıyor. Türkiye’nin farklı yörelerinden hemşehriler, tribünlerde bir araya gelerek kendi derneklerine destek verecek.

HEMŞEHRİ CUP FUTBOL TURNUVASI

A GRUBU

Kocaeli Erzurumlular Derneği

Kocaeli Ordulular Federasyonu

Kocaeli Trabzonlular Derneği

Kayseri İli Derneği

Kocaeli İli Vanlılar Derneği

Marmara Ordulular Derneği

B GRUBU

Kocaeli Çankırılılar Derneği

Kocaeli Manav Dernekler Federasyonu

Kocaeli Siirtliler Derneği

Kocaeli Ardahanlılar Derneği

Kocaeli Gümüşhaneliler Derneği

Kocaeli Tokatlılar Derneği

C GRUBU

Artvin Batum Havalisi Federasyonu

Marmara Mardinliler Derneği

Kocaeli Bolulular Derneği

Kocaeli Konyalılar Derneği

Kocaeli Nevşehirliler Derneği

Kahramanmaraşlılar Derneği

D GRUBU

Kocaeli Kastamonulular Derneği

Kocaeli Malatyalılar Derneği

Kocaeli Ordulular Derneği

Kocaeli Kars İli Derneği

Van İli ve İlçeleri Derneği

Kocaeli Yozgatlılar Derneği





(Ömer İLGEÇ)