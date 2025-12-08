Çayırovalı çocuklar, hafta sonunu tiyatroyla dolu geçirdi

ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK
7 Aralık Pazar günü ise yine Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde bu kez ‘Haylaz Tavşan’ isimli çocuk tiyatrosu sahnelendi. Yine iki seans olarak düzenlenen oyunda, salonu dolduran çocuklar, eğlenerek öğrenmenin keyfine vardı. Oyun sonrasında ise salonu dolduran çocuklar ve aileleri etkinlikler için Çayırova Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti. Çayırova Belediyesi Aralık Ayı Kültür Sanat Takvimi kapsamında 12 Aralık Cuma Günü, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde Çayırova Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu sahne alacak. 14 Aralık Pazar Günü ise saat 14.00’da Kudüs Macerası isimli çocuk sinemasının gösterimi gerçekleştirilecek.
(Erkan ERENLER)