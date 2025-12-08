Çayırovalı çocuklar, hafta sonunu tiyatroyla dolu geçirdi

Kültür-Sanat Şehri Çayırova’da, çocuklar bu hafta sonunu tiyatroyla iç içe geçirdi. Sanat takvimi kapsamında düzenlenen programlarda, sevdikleri oyunları izleme şansına erişen Çayırovalılar, bu hafta sonu çocuk tiyatrolarıyla eğlendi. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyunları ilgiyle takip eden Çayırovalı çocuklar ve aileleri, enerji dolu bir tatil geçirmiş oldu. İlk olarak 6 Aralık Cumartesi günü ‘Korkak Fare’ isimli çocuk tiyatrosunda buluşan Çayırovalılar, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’ndeki oyunu ilgiyle takip etti. 12.00 ve 14.00 olmak üzere iki seansta oynanan oyunda hem minikler, hem de çocuklarına eşlik eden veliler çok eğlendi.

ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK

7 Aralık Pazar günü ise yine Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde bu kez ‘Haylaz Tavşan’ isimli çocuk tiyatrosu sahnelendi. Yine iki seans olarak düzenlenen oyunda, salonu dolduran çocuklar, eğlenerek öğrenmenin keyfine vardı. Oyun sonrasında ise salonu dolduran çocuklar ve aileleri etkinlikler için Çayırova Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti. Çayırova Belediyesi Aralık Ayı Kültür Sanat Takvimi kapsamında 12 Aralık Cuma Günü, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde Çayırova Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu sahne alacak. 14 Aralık Pazar Günü ise saat 14.00’da Kudüs Macerası isimli çocuk sinemasının gösterimi gerçekleştirilecek.





(Erkan ERENLER)