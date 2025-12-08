banner1216
KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çayırovalı çocuklar, hafta sonunu tiyatroyla dolu geçirdi

Çayırova Belediyesi Aralık Ayı Kültür-Sanat Takvimi kapsamında, Çayırovalı çocuklar bu hafta sonunu tiyatroyla dolu geçirdi. İki farklı çocuk tiyatrosunu takip eden Çayırovalı minikler, etkinlikler için Çayırova Belediyesi’ne teşekkür etti.

Çayırovalı çocuklar, hafta sonunu tiyatroyla dolu geçirdi

08 Aralık 2025 Pazartesi 12:21

 Kültür-Sanat Şehri Çayırova’da, çocuklar bu hafta sonunu tiyatroyla iç içe geçirdi. Sanat takvimi kapsamında düzenlenen programlarda, sevdikleri oyunları izleme şansına erişen Çayırovalılar, bu hafta sonu çocuk tiyatrolarıyla eğlendi. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyunları ilgiyle takip eden Çayırovalı çocuklar ve aileleri, enerji dolu bir tatil geçirmiş oldu. İlk olarak 6 Aralık Cumartesi günü ‘Korkak Fare’ isimli çocuk tiyatrosunda buluşan Çayırovalılar, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’ndeki oyunu ilgiyle takip etti. 12.00 ve 14.00 olmak üzere iki seansta oynanan oyunda hem minikler, hem de çocuklarına eşlik eden veliler çok eğlendi.

 

ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK

7 Aralık Pazar günü ise yine Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde bu kez ‘Haylaz Tavşan’ isimli çocuk tiyatrosu sahnelendi. Yine iki seans olarak düzenlenen oyunda, salonu dolduran çocuklar, eğlenerek öğrenmenin keyfine vardı. Oyun sonrasında ise salonu dolduran çocuklar ve aileleri etkinlikler için Çayırova Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti. Çayırova Belediyesi Aralık Ayı Kültür Sanat Takvimi kapsamında 12 Aralık Cuma Günü, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde Çayırova Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu sahne alacak. 14 Aralık Pazar Günü ise saat 14.00’da Kudüs Macerası isimli çocuk sinemasının gösterimi gerçekleştirilecek.


(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
GEBZE KÜLTÜR MERKEZİ’NDE DOLU DOLU HAFTA SONU PROGRAMLARI GEBZE KÜLTÜR MERKEZİ’NDE DOLU DOLU HAFTA SONU...
Kocaeli Şehir Tiyatroları’ndan iki özel oyun Kocaeli Şehir Tiyatroları’ndan iki özel oyun
Gebze Gazetesi 41 Yaşında: 41 Kere Maşallah! Gebze Gazetesi 41 Yaşında: 41 Kere Maşallah!
Düğün, kına, kıyafet, davet... Ne ararsan bu fuarda; Evlilik Fuarı'nda gelinlik defilesi büyüledi Düğün, kına, kıyafet, davet... Ne ararsan bu...
Büyükşehir’den çocuklara bisiklet ve güvenli ulaşım farkındalığı; “İki Teker Bir Rüya” yola çıktı Büyükşehir’den çocuklara bisiklet ve güvenli...
Büyükşehir’den 24 Kasım’a özel “Emekle Açan Çiçekler” etkinliği; El emeği ürünler, Öğretmenler Günü’nde hayat buldu Büyükşehir’den 24 Kasım’a özel “Emekle...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

GEBZE KÜLTÜR MERKEZİ’NDE DOLU DOLU HAFTA...
Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında hafta sonu Gebze Kültür Merkezi birbirinden renkli...

Haberi Oku