392 can, 1 Mart'ın yıl dönümünde dualarla anıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 1 Mart 1958 tarihinde İzmit Körfezi’nde yaşanan ve Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz kazalarından biri olarak kayıtlara geçen Üsküdar Vapuru faciasını unutmadı. Büyükşehir tarafından düzenlenen törende hayatını kaybeden 392 can, 1 Mart'ın 68. yıl dönümünde dualarla anılırken, katılımcılar anıtı ziyaret ederek karanfiller bıraktı.

392 CAN, KOCAELİLİLERİN KALBİNDE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 1 Mart 1958 tarihinde İzmit Körfezi’nde yaşanan ve sivil denizcilik tarihinin en büyük kazalarından biri olarak kayıtlara geçen Üsküdar Vapuru faciasında hayatını kaybeden 392 canı, kazanın 68. yıl dönümünde İzmit’te düzenlediği anlamlı programla andı. İzmit 1 Mart Vapur İskelesi’nde Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen 1 Mart Anıtı önünde gerçekleştirilen törene; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Kocaeli Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, MHP İl Başkanı Kamil Akın, İzmit Sanat Okulu Mezunları Derneği (İZSANDER) Başkanı Yusuf Altınay, İzmit Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı Haluk Cem Gökmen, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“BİR NESLİN UMUTLARI KÖRFEZ'İN SULARINA

GÖMÜLDÜ”

Program, protokol konuşmalarıyla başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, facianın Kocaeli’nin ortak hafızasında silinmez bir iz bıraktığını vurgulayıp, “Bugün burada, şehrimizin hafızasında derin izler bırakan bu elim kazanın yıl dönümünde bir araya geldik. 1 Mart 1958’de İzmit Körfezi’nde yaşanan bu faciada 392 vatandaşımızı, hatta bazı kaynaklara göre daha fazlasını kaybettik. Çok büyük bir acı yaşandı. Bu acının en derin yönü ise hayatını kaybedenlerin pek çoğunun lise öğrencisi gençler olmasıydı" dedi.

“1 MART FACİASI BİZİM ORTAK ACIMIZDIR”

Berna Abiş, konuşmasının devamında şunları aktardı: “Derince açıklarında alabora olan vapurla birlikte yalnızca bir gemi değil, bir neslin umutları da Körfez'in sularına gömüldü. Aradan geçen bunca yıla rağmen 1 Mart tarihi Kocaeli için her zaman hüzünle anılan ve asla unutulmayan bir gündür. Şehirler ortak acıları ve değerleriyle kimlik kazanır. 1 Mart faciası da bizim ortak acımızdır.” Başkan Vekili Abiş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen 1 Mart Anıtı’nın toplumsal hafızayı canlı tutmak ve gelecek nesillere aktarmak için önemli bir sembol olduğunu da belirtti.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

Törenin diğer konuşmacıları, facianın izlerini hiçbir zaman unutmayacaklarını ifade etti. İZSANDER Başkanı Yusuf Altınay, anıtın yapılmasına vesile olan ve desteğini esirgemeyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.

ANIT ZİYARETİ VE KARANFİLLERLE ANMA

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve katılımcılar anıtı ziyaret ederek karanfiller bıraktı. Ardından siren sesleri eşliğinde İzmit Körfezi’ne çelenk bırakılarak program sona erdi. Körfez'e bırakılan çelenk ve karanfiller, 68 yıl önce kaybedilen canların anısını yaşatırken, facianın toplumsal hafızadaki yerini bir kez daha hatırlattı. Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen bu anma programı, şehitler ve faciada hayatını kaybedenler için yapılan anma ile tamamlandı.