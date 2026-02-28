Sabiha Gökçen’e Hat 200 çözümü

Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi HEAŞ tarafından gerçekleştirilen yeni ihale sürecinin ardından Hat 250 hizmetini 28 Şubat Cumartesi günü (bugün) 23.59’da noktalayacak olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ulaşımda mağduriyet yaşamaması için gerekli düzenlemeleri hızla hayata geçirdi. Buna göre UlaşımPark A.Ş. tarafından işletilen Hat 200 ile günün her saatinde Sabiha Gökçen Havalimanı’na rahat ve kesintisiz şekilde ulaşılabilecek.

HAT 200 İLE SABİHA GÖKÇEN’E ULAŞMAK KOLAY

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hat 250’nin sona ermesinin ardından alternatif ulaşım planını devreye aldı. İzmit Otogar-Kartal güzergâhında hizmet veren Hat 200 ile artık havalimanına 24 saat kesintisiz erişim sağlanacak. Seferler, yolcu yoğunluğuna bağlı olarak 10 ila 60 dakika aralıklarla düzenlenecek. 06.00-00.00 saatleri arasında Hat 200 ile seyahat eden yolcular; Tavşantepe, Pendik veya Kartal duraklarında inerek M4 Metro Hattı’na aktarma yapabiliyor. Metro yolculuğu yaklaşık 12 dakika, otobüs yolculuğu ise ortalama 90 dakika sürüyor. Böylece toplam ulaşım süresi yaklaşık 102 dakika olarak gerçekleşiyor.

GÜNCEL SAAT VE DÜZENLEMELER

M4 Metro Hattı’nın hizmet vermediği 00.00-05.00 gece saatlerinde ise yolcular, Pendik veya Kartal duraklarından İETT’ye ait E10 hattı ile havalimanına güvenli şekilde ulaşabiliyor. Güncel sefer saatleri ve kalkış bilgilerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesi üzerinden erişilebiliyor. Kesintisiz, güvenli ve hızlı ulaşımı sağlamak amacıyla UlaşımPark A.Ş. ile gerekli tüm düzenlemeleri hayata geçiren Büyükşehir, Sabiha Gökçen yolcularını mağdur etmedi.