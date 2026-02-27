ASAYİŞ:
Okul zilindeki ilahi tartışmasında serbest bırakılan veli: "Kabe kıblemizdir, yanlış anlaşıldım"

Kocaeli'de çocuğunun okulunda teneffüs zilinin "Kabe'de Hacılar" ilahisi olarak değiştirilmesine tepki gösteren ve dün gözaltına alınan Soner Akbal, serbest bırakıldı. Adliye çıkışında açıklama yapan Akbal, "Kabe kıblemizdir. Bizim için Kabe tartışma konusu yapılacak bir şey değildir, yanlış anladılar. Okulun tarikat ve dergah gibi bir imaja sokulmasından dolayı tepki gösterdim" dedi.

27 Şubat 2026 Cuma 10:47

 Kocaeli'nin Derince ilçesinde okul zil sesinin "Kabe'de hacılar" ilahisi ile değiştirilmesi üzerine duruma tepki gösteren veli Soner Akbay, okul müdürü ile tartıştı. O anları telefonu ile kaydeden Akbay, "Benim kızım burada 4. sınıfı öğrencisi. Ramazan'da 'Kabe'de hu der Allah' diye zil sesi yapmışlar. Madem öyle 12 imam orucunda da deyiş yapsınlar. Bu yaptığın kanunsuzluk, yanlış. Böyle bir parçayı zil sesi yapamazsın. Sen bir eğitimcisin, çocukları böyle zor bir durumda bırakamazsın. Burası Kabe mi?" sözleriyle tepki gösterdi. Bu videonun sosyal medyaya yayılması üzerine Soner Akbay, dün akşam saatlerinde İstanbul'da halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve özel hayatın gizliliğini ihlalden gözaltına alındı. 
 
  Savcı karşısına çıkan Soner Akbay serbest bırakıldı 
  Bugün Kocaeli'de savcı karşısına çıkarılan Soner Akbay, serbest bırakıldı. Adliye çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan avukatı Eray Akbal, "Müvekkilim iki gün önce yaşadığı bir olay nedeniyle gözaltına alındı. Müvekkilim hakkında iki suçlama istinat edildi. Bunlardan ilki halkı kin ve düşmanlığa tahrik, ikincisi ise özel hayatın gizliliğini ihlaldir. Müvekkilimin kızı, okulda inancından dolayı akran zorbalığına uğruyor. Bunun üzerine müvekkilim, okul müdürüne şikayette bulunmak üzere gitmiş ve zil sesinin ilahi olduğunu duymuştur. Dolayısıyla Türk Medeni Kanunu'ndan kaynaklanan hakkını kullanmak üzere şikayette bulunuyor. Türk Medeni Kanunu'nun ilgili maddesine göre kişi, çocuğuna istediği dilde eğitim verilmesini talep edebilir. Müvekkilim de bu haktan yararlanmak amacıyla okula gitmiş, ancak müdürden herhangi bir yanıt alamamıştır" şeklinde konuştu. 
 
  "Video kaydında hakaret veya manevi değerlere zarar verecek bir unsur bulunmamaktadır" 
  Görevi ihmal ve görevi kötüye kullanma suçlarına delil oluşturmak amacıyla video kaydının alındığını söyleyen avukat, "Bu video kaydında hakaret veya manevi değerlere zarar verecek bir unsur bulunmamaktadır. Daha önce de ifade vermeye gideceğimizi belirtmiştik. Ancak Cumhurbaşkanı'nın grup toplantısında konuya değinmesinin ardından müvekkilim gece vakti gözaltına alınmıştır. Mahkeme, herhangi bir ek kısıtlama olmaksızın müvekkilinin serbest bırakılmasına karar vermiştir. Bu kararı olumlu buluyoruz. Bundan sonra benzer suçlardan yargılanan kişiler hakkında da aynı kararın verilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. 
 
  "Kabe bizim değerimiz" 
  Serbest bırakılmasından sonra basın açıklaması yapan Soner Akbal, "Kabe bizim kıblemizdir. Bizim için Kabe tartışma konusu yapılacak bir şey değildir, yanlış anladılar. Kabe bizim değerimiz. Hepimiz Müslümanız, İslam dinine tabiyiz, kimse bunu sorgulayamaz, tartışamaz. Burada yanlış anlaşıldım, yanlış telaffuzdan dolayı bu nedenle herkesten özür diliyorum. Okulun tarikat ve dergah gibi bir imaja sokulmasından dolayı tepki gösterdim" ifadelerini kullandı. 
