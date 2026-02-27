GENEL:
Vali Aktaş, Deniz Eğitim- Öğretim ve Garnizon Komutanlığı Tarafından Verilen İftar Programına Katıldı

Vali İlhami Aktaş, Deniz Eğitim - Öğretim ve Garnizon Komutanlığı’nın ev sahipliğinde Gazilerimiz ve Şehit aileleri onuruna düzenlenen iftar programına iştirak etti.

27 Şubat 2026 Cuma 11:24

 Düzenlenen iftar programına, Vali İlhami Aktaş’ın yanı sıra; Deniz Eğitim- Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Murat Bozkurt, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ebubekir Ardıç, Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Nurettin Recep Sağlık, Türkiye Harp Malulü Gazi Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Şaban Arlı, askeri personel ve Şehit Yakınları ile Gazilerimiz katıldı.


Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve edilen dualar ile oruçların açılmasının ardından Vali Aktaş, Şehit yakınları ve Gazilerimiz ile ailelerinin olduğu masaları gezerek hal ve hatırlarını sordu, Ramazan Ayı’nın güzel ve bereketli geçmesi temennilerinde bulundu.

