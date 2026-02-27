Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve edilen dualar ile oruçların açılmasının ardından Vali Aktaş, Şehit yakınları ve Gazilerimiz ile ailelerinin olduğu masaları gezerek hal ve hatırlarını sordu, Ramazan Ayı’nın güzel ve bereketli geçmesi temennilerinde bulundu.
Vali Aktaş, Deniz Eğitim- Öğretim ve Garnizon Komutanlığı Tarafından Verilen İftar Programına Katıldı
Vali İlhami Aktaş, Deniz Eğitim - Öğretim ve Garnizon Komutanlığı’nın ev sahipliğinde Gazilerimiz ve Şehit aileleri onuruna düzenlenen iftar programına iştirak etti.