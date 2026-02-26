Kartepe’de Birlik ve Beraberlik Sofrası

Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman, Ramazan ayı boyunca ilçede birlik ve beraberlik ruhunu pekiştiren iftar programlarına katılmaya devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Kartepe Müteahhitler Birliği tarafından düzenlenen geleneksel iftar programında ilçe protokolü ve sektör temsilcileri aynı sofrada buluştu.

Protokol ve Teşkilat Tam Kadro Katıldı

Yoğun katılımla gerçekleşen iftar programına Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman’ın yanı sıra İlçe Kaymakamı Hasan Öztürk, AK Parti İlçe Başkanı Murat Yılmaz ve teşkilat üyeleri katıldı. Program öncesinde davetlilerle tek tek selamlaşan Başkan Kocaman, vatandaşlarla sohbet ederek Ramazan aylarını tebrik etti.

Başkan Yalçınkaya’dan Teşekkür

Programın ev sahipliğini üstlenen Kartepe Müteahhitler Birliği Başkanı Ekrem Yalçınkaya, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak katılımlarından dolayı ilçe protokolüne teşekkür etti. Yalçınkaya, Kartepe’nin gelişiminde birliğin önemine dikkat çekerek bu tür buluşmaların dayanışmayı güçlendirdiğini ifade etti.

Sektörel İstişareler Devam Ediyor

Kartepe’nin inşaat sektörü ve gelişim sürecinin ele alındığı programda Başkan Kocaman, Kartepe’nin gelişim sürecinde müteahhitlerin üstlendiği rolün büyük önem taşıdığını vurguladı.

İlçe Kaymakamı Hasan Öztürk de Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini belirterek, bu tür programların toplumsal kaynaşmaya önemli katkı sunduğunu ifade etti.