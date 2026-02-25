İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Usta Kalem Nurullah Genç, Kartepe’de Gönüllere Dokundu

Kartepe Belediyesi’nin Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında düzenlediği kültür-sanat buluşmaları tüm hızıyla devam ediyor. Etkinlikler kapsamında Türk edebiyatının usta kalemi, şair ve yazar Nurullah Genç, Kartepeli sevenleriyle bir araya geldi.

Usta Kalem Nurullah Genç, Kartepe'de Gönüllere Dokundu

25 Şubat 2026 Çarşamba 10:48

 Gençler Yoğun İlgi Gösterdi

Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen söyleşi programına; Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman, Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, Okul Müdürü Dilek Çenteli, belediye başkan yardımcıları, ve çok sayıda öğrenci katıldı. Protokol üyeleri, gençlerin ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan programı büyük bir dikkatle takip etti.

Başarı Yolculuğunda Sanatın Gücü

Nurullah Genç, "Başarı Bedel İster" ve "Hayatın İçinden Kareler" temalarıyla ördüğü söyleşisinde, kendi hayat hikayesinden ve sanat yolculuğundan kesitler sundu. Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin çoğunlukta olduğu salonda, sanatın insan ruhunu nasıl disipline ettiğini ve bir toplumun kültürel hafızasını nasıl koruduğunu anlattı.

Gençlerle Gönül Köprüsü

Usta yazar, özellikle gençlerin sorularına verdiği samimi cevaplarla dikkat çekti. Ramazan ayının manevi atmosferine uygun düşen ve dillerden düşmeyen şiirlerini seslendiren Genç, katılımcılara hem duygusal hem de düşündüren anlar yaşattı.

Başkan Kocaman "Sanatla Büyüyen Bir Kartepe Hayal Ediyoruz"

Programda konuşan Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman; "Sanatla büyüyen bir Kartepe hayal ediyoruz. Bugün burada Sayın Nurullah Genç’in kıymetli fikirleriyle aydınlandık. Gençlerimizin böylesine değerli isimlerle buluşması, Kartepe’nin geleceği için en büyük yatırımlarımızdan" ifadelerini kullandı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
KARMEK Mutfağında Ramazan Mesaisi KARMEK Mutfağında Ramazan Mesaisi
Vali İlhami Aktaş, Kartepe Belediyesi Otağ Çadırı’nı Ziyaret Etti Vali İlhami Aktaş, Kartepe Belediyesi Otağ Çadırı’nı...
Çayırova Zabıtası, güvenli ve düzenli caddeler için çalışıyor Çayırova Zabıtası, güvenli ve düzenli caddeler...
DİLOVASI’NDA RAMAZAN DENETİMLERİNE SIKI TAKİP DİLOVASI’NDA RAMAZAN DENETİMLERİNE SIKI TAKİP
Kandıra Belediyesi’nden Ramazan’a Yakışır Çocuk Şenliği Kandıra Belediyesi’nden Ramazan’a Yakışır...
Kartepe’de İlahi Dinletisi Gönüllere Dokundu Kartepe’de İlahi Dinletisi Gönüllere Dokundu
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

KARMEK Mutfağında Ramazan Mesaisi
Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman Kartepe Belediyesi Meslek Edindirme Kursları bünyesinde eğitim...

Haberi Oku