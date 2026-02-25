Usta Kalem Nurullah Genç, Kartepe’de Gönüllere Dokundu

Kartepe Belediyesi’nin Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında düzenlediği kültür-sanat buluşmaları tüm hızıyla devam ediyor. Etkinlikler kapsamında Türk edebiyatının usta kalemi, şair ve yazar Nurullah Genç, Kartepeli sevenleriyle bir araya geldi.

Gençler Yoğun İlgi Gösterdi

Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen söyleşi programına; Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman, Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, Okul Müdürü Dilek Çenteli, belediye başkan yardımcıları, ve çok sayıda öğrenci katıldı. Protokol üyeleri, gençlerin ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan programı büyük bir dikkatle takip etti.

Başarı Yolculuğunda Sanatın Gücü

Nurullah Genç, "Başarı Bedel İster" ve "Hayatın İçinden Kareler" temalarıyla ördüğü söyleşisinde, kendi hayat hikayesinden ve sanat yolculuğundan kesitler sundu. Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin çoğunlukta olduğu salonda, sanatın insan ruhunu nasıl disipline ettiğini ve bir toplumun kültürel hafızasını nasıl koruduğunu anlattı.

Gençlerle Gönül Köprüsü

Usta yazar, özellikle gençlerin sorularına verdiği samimi cevaplarla dikkat çekti. Ramazan ayının manevi atmosferine uygun düşen ve dillerden düşmeyen şiirlerini seslendiren Genç, katılımcılara hem duygusal hem de düşündüren anlar yaşattı.

Başkan Kocaman "Sanatla Büyüyen Bir Kartepe Hayal Ediyoruz"

Programda konuşan Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman; "Sanatla büyüyen bir Kartepe hayal ediyoruz. Bugün burada Sayın Nurullah Genç’in kıymetli fikirleriyle aydınlandık. Gençlerimizin böylesine değerli isimlerle buluşması, Kartepe’nin geleceği için en büyük yatırımlarımızdan" ifadelerini kullandı.