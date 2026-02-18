Yaşlı adamı yerlerde sürükleyip birikimini çalan 3 şüpheli yakalandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 74 yaşındaki vatandaşın elindeki altın ve para dolu çantayı gasp eden şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi yakalandı.

Olay, 24 Kasım 2025 tarihinde Tavşanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yılların birikimi olan altınlarını bozdurmak için kuyumcuya giden Zeki Aydın (74), işlem yapmaktan vazgeçerek akşam saatlerinde evine döndü. Aracını garaja park ettikten sonra elindeki çantayla evine yönelen Aydın, kasklı bir şüphelinin saldırısına uğradı. Bu sırada motosikletle bekleyen diğer saldırganın da dahil olduğu olayda, yaşlı adam darp edilerek yerlerde sürüklendi. Şüpheliler, içinde yaklaşık 8 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve para bulunan çantayı alarak motosikletle olay yerinden kaçtı.

3 şüpheli yakalandı

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında KGYS, güvenlik kameraları, HTS kayıtları ve saha çalışmaları titizlikle incelendi. Yapılan incelemeler neticesinde olaya 6 şüphelinin karıştığı tespit edildi.

Jandarma ekipleri, 17 Şubat'ta Darıca'da 1 ve Gebze'de 4 olmak üzere toplam 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda M.K., E.K. ve M.İ. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

3 zanlının jandarmadaki işlemleri sürerken, diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

