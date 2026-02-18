banner1263
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yaşlı adamı yerlerde sürükleyip birikimini çalan 3 şüpheli yakalandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 74 yaşındaki vatandaşın elindeki altın ve para dolu çantayı gasp eden şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi yakalandı.

Yaşlı adamı yerlerde sürükleyip birikimini çalan 3 şüpheli yakalandı

18 Şubat 2026 Çarşamba 11:50

 Olay, 24 Kasım 2025 tarihinde Tavşanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yılların birikimi olan altınlarını bozdurmak için kuyumcuya giden Zeki Aydın (74), işlem yapmaktan vazgeçerek akşam saatlerinde evine döndü. Aracını garaja park ettikten sonra elindeki çantayla evine yönelen Aydın, kasklı bir şüphelinin saldırısına uğradı. Bu sırada motosikletle bekleyen diğer saldırganın da dahil olduğu olayda, yaşlı adam darp edilerek yerlerde sürüklendi. Şüpheliler, içinde yaklaşık 8 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve para bulunan çantayı alarak motosikletle olay yerinden kaçtı. 
 
  3 şüpheli yakalandı   
  Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında KGYS, güvenlik kameraları, HTS kayıtları ve saha çalışmaları titizlikle incelendi. Yapılan incelemeler neticesinde olaya 6 şüphelinin karıştığı tespit edildi. 
  Jandarma ekipleri, 17 Şubat'ta Darıca'da 1 ve Gebze'de 4 olmak üzere toplam 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda M.K., E.K. ve M.İ. isimli şüpheliler gözaltına alındı. 
  3 zanlının jandarmadaki işlemleri sürerken, diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. 


Haber Kaynağı:
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Önce teşekkür etti, cezayı duyunca da bağırdı Önce teşekkür etti, cezayı duyunca da bağırdı
16 yaşındaki Rıdvan'ın öldüğü kavga anları saniye saniye çözümlendi 16 yaşındaki Rıdvan'ın öldüğü kavga anları...
Adliyeden çaldığı 1,5 kilo altını kuyumcuda bozdurduğu ortaya çıktı Adliyeden çaldığı 1,5 kilo altını kuyumcuda...
Harada çıkan yangında 70 balya saman yandı Harada çıkan yangında 70 balya saman yandı
Çatı katı alevlere teslim oldu Çatı katı alevlere teslim oldu
Kocaeli’de durdurulan 4 şüpheliden yüklü miktarda uyuşturucu çıktı Kocaeli’de durdurulan 4 şüpheliden yüklü miktarda...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Önce teşekkür etti, cezayı duyunca da bağırdı
Kocaeli'de silahla öldürmeye teşebbüs suçundan hakim karşısına çıkan sanık Ramis Kahraman, duruşmada...

Haberi Oku