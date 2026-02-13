banner1266
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çayırova’dan Gazze’ye kardeşlik eli uzandı

Çayırova Belediyesi ve Türk Kızılay Çayırova Şubesi’nin birlikteliği ile hazırlanan yardım tırları, Gazze’ye ulaştırılmak üzere yola çıktı. Düzenlenen ‘Çayırova’dan Gazze’ye Kardeşlik Eli’ programıyla birlikte iki tır dolusu yardım Gazze’ye dualarla uğurlandı.

Çayırova'dan Gazze'ye kardeşlik eli uzandı

13 Şubat 2026 Cuma 09:48

 Çayırova’dan Gazze’ye kardeşlik eli uzandı. Çayırova Belediyesi ve Türk Kızılay Çayırova Şubesi’nin iş birliği ile hazırlanan yardım tırları, bugün düzenlenen programla, Gazze’ye doğru yola çıktı. Türk Kızılay Çayırova Şubesi önünde düzenlenen yardım tırı uğurlama programına Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Türk Kızılay Kocaeli Şube Başkanı İbrahim Pay, Türk Kızılay Çayırova Şube Başkanı Serdar Küçük, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, kent protokolü, Kızılay gönüllüleri ve çok sayıda Çayırovalı katılım sağladı. İlk olarak Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, açılış konuşmasını gerçekleştiren Serdar Küçük, “Bugün burada Çayırova’nın merhametini, kardeşlik ruhunu ve desteğini yansıtan çok anlamlı bir güne şahitlik ediyoruz. Çayırova Belediyesi ve Türk Kızılay Çayırova Şubemizin güçlü iş birliği ile hazırlanan yardım tırlarımızı dualarla yolcu edeceğiz” dedi.

 

“YAŞANANLARA EN DUYARLI ÜLKE BİZİZ”

Programda söz alan Başkan Çiftçi, “Bugün güzel bir çalışmanın nihayeti olarak, tırlarımızın yola çıkması için dua etmek amacıyla bir araya geldik. Yıllardır Filistin’de ve Gazze’de zulüm var. Gönül coğrafyamızda bu süreçleri uzun yıllardır yaşıyoruz. Bu yaşananlara en duyarlı ülke biziz. Dünyanın neresinde bir mazlum varsa yanında olduk. Bizler çok çalışmalıyız, çocuklarımızı örf, adetlerimiz ve inanç değerlerimizle donatmalıyız. Bugün bu yardım tırlarını gönderebiliyorsak maksat hasıl olacaktır.

 

“RABBİM KARDEŞLERİMİZİN YARDIMCISI OLSUN”

Ben emeği geçen bütün kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Çayırova’ya yakışır bir şekilde bu tırlarımızı uğurlayacağız. Rabbim oradaki kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Onların refaha ulaşmasına bizleri de vesile eylesin” dedi. Konuşmaların ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının akabinde protokol üyeleri ve katılımcılar hep birlikte, Gazze’ye doğru yola çıkan yardım tırlarını uğurladı. 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Kocaman, Ramazan Bereketini Kartepe’nin Çınarlarıyla Paylaştı Başkan Kocaman, Ramazan Bereketini Kartepe’nin...
Kartepe’de Ramazan Coşkusu Kent Meydanı’nda Başladı Kartepe’de Ramazan Coşkusu Kent Meydanı’nda...
Kartepe’de Ramazan Sanatla Yaşanıyor Kartepe’de Ramazan Sanatla Yaşanıyor
Başkan Bıyık, ilk iftarını şehit aileleri ve gazilerle açtı Başkan Bıyık, ilk iftarını şehit aileleri ve...
DİLOVASI’NDA İLK İFTAR ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERLE AYNI SOFRADA DİLOVASI’NDA İLK İFTAR ŞEHİT AİLELERİ VE...
Gölcük Spor Kompleksi için kazma vuruldu Gölcük Spor Kompleksi için kazma vuruldu
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Başkan Kocaman, Ramazan Bereketini Kartepe’nin...
Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman, Ramazan ayının manevi iklimini ilçenin kıymetli çınarlarıyla...

Haberi Oku