Çayırova’dan Gazze’ye kardeşlik eli uzandı

“YAŞANANLARA EN DUYARLI ÜLKE BİZİZ”
Programda söz alan Başkan Çiftçi, “Bugün güzel bir çalışmanın nihayeti olarak, tırlarımızın yola çıkması için dua etmek amacıyla bir araya geldik. Yıllardır Filistin’de ve Gazze’de zulüm var. Gönül coğrafyamızda bu süreçleri uzun yıllardır yaşıyoruz. Bu yaşananlara en duyarlı ülke biziz. Dünyanın neresinde bir mazlum varsa yanında olduk. Bizler çok çalışmalıyız, çocuklarımızı örf, adetlerimiz ve inanç değerlerimizle donatmalıyız. Bugün bu yardım tırlarını gönderebiliyorsak maksat hasıl olacaktır.
“RABBİM KARDEŞLERİMİZİN YARDIMCISI OLSUN”
Ben emeği geçen bütün kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Çayırova’ya yakışır bir şekilde bu tırlarımızı uğurlayacağız. Rabbim oradaki kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Onların refaha ulaşmasına bizleri de vesile eylesin” dedi. Konuşmaların ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının akabinde protokol üyeleri ve katılımcılar hep birlikte, Gazze’ye doğru yola çıkan yardım tırlarını uğurladı.