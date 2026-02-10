Habersiz değiştiği iddia edilen servisini ararken, 1. sınıf öğrencisi Ela hayattan koptu

Kaza, 4 Şubat'ta Beylikbağı Cumhuriyet Mahallesi Köroğlu Caddesi'ndeki Bilgi İlkokulu önünde meydana geldi. Okul çıkışı servise binmek için yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 1. sınıf öğrencisi Ela Tabakoğlu'na, İ.C. idaresindeki 41 P 3597 plakalı servis minibüsü çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde minik kızın hayatını kaybettiği belirledi. Olayın ardından gözaltına alınan sürücü İ.C. tutuklandı. Ela'nın cenazesi, memleketi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Basat köyündeki Merkez Ulu Camisinde kılınan namazın ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Minik Ela'dan geriye, ailesinin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği mutlu anlar kaldı. Videolarda doğum gününü kutlayan, etrafına gülücükler saçan, oyunlar oynayan ve hayat dolu olan çocuğun o görüntüleri, izleyenlerin yüreğini dağladı.

"Kafalarına göre servis değiştirmişler"

Baba Fatih Tabakoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, olay günü servis şoförlerinin kendilerine haber vermeden araç değişikliğine gittiğini iddia etti. Kızının her sabah annesi tarafından servise bindirildiğini anlatan baba Tabakoğlu, "Okul çıkışı servisçiler kafalarına göre servis değişikliği yapıyorlar. Diğer servis okulun içinde bekliyormuş. Benim çocuğum okuldan çıkıyor. Annesinin 'Her ihtimale karşı bekle' dediği yerde 5-6 dakika bekliyor. Sonra çocuk haliyle dışarı çıkıyor ve servisini aramaya başlıyor. Kimsenin, okul yönetiminin, bizlerin hiçbir şekilde servis değişikliğinden haberi yok. En azından birimizin haberi olmuş olsa çocuk bir şekilde bunu öğrenirdi. Gitmesi gereken servise giderdi. Benim yavrum servisin peşinden koşturuyor. Servisçi görmüyor. Bu bir kaza değil, bu bir cinayet. Benim çocuğum cinayete kurban gitti" dedi.

"Emanetime sahip çıkmadılar, çocuğum organize bir cinayete kurban gitti"

Serviste tek birinci sınıf öğrencisinin kendi kızı olduğunu vurgulayan Tabakoğlu, şöyle konuştu:

"Bu hostes hanım okulun kapısında bekleyip, öğrencimizi alması gerekiyordu. Bizler veliler servislere güvenip çocuğumuzu veriyoruz. Yememizden, içmemizden kesiyoruz, çok zengin insanlar değiliz. Bunlara çocuğumuzu emanet ediyoruz ve emanete hıyanet büyük günahtır. Benim emanetime sahip çıkmadılar. Tepeden tırnağa herkes suçlu. Ben artık buna 'ihmaller zinciri' de diyemiyorum. Benim çocuğum organize bir cinayete kurban gitti."

"Çok kinliyim, acımızı yaşayamadık"

Hukuki sürecin takipçisi olacaklarını belirten Tabakoğlu, "Çok kinliyim, acımızı yaşayamadık. Mahkeme kapılarında uğraşıyoruz. Öyle veya böyle adalet yerini bulacak. Ben yavrumun arkasındayım. Hepimiz, tüm aile arkasındayız, hesabını soracağız. Bir baba olarak söz veriyorum, yavrumun kanını yerde bırakmayacağım. Adalet tecelli edecek. Kim sorumluysa herkesi vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum" diye konuştu.

Anne Serpil Selin Tabakoğlu da güvenlik zafiyetine işaret ederek, "Önce servis değişikliği yapılıyor, hiç kimsenin haberi yok. 1. sınıfa giden 6 yaşındaki çocuk tek başına okul bahçesinden nasıl çıkabiliyor? Güvenlik yok. Hostes bu çocuğu nasıl bulamıyor?" şeklinde konuştu.

