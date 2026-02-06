Spor artık Kocaeli’de bir yaşam biçimi

Kocaeli gençliği için çalışmalarına hız veren Büyükşehir Belediyesi, genç sporcuların hem kendini geliştirebileceği hem de geleceğe daha güçlü hazırlanacağı 7 adet Sporcu Gençlik Eğitim Merkezi’ni hayata geçirmenin gururunu yaşıyor.

GENÇ YETENEKLER YETİŞTİRİLİYOR

Ortak akılla kentin spor hafızasını oluşturarak tüm spor branşlarını mercek altına alan Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Spor Master Planı için önemli adımlar atmaya devam ediyor. ‘Sanayi başkenti’ olarak anılan Kocaeli’nin aynı zamanda sporun da başkenti olması için alanında uzman bilim insanlarıyla kentin spor geleceğini tasarlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli’den yeni şampiyonların yetişmesine imkân sağlıyor. Kocaeli’de genç yetenekler, Başkan Büyükakın’ın vizyonu ve sporun gelişimine verdiği büyük destekle uluslararası standartlara uygun şekilde üst düzey sporcu olarak yetiştiriliyor.

SPORCU GENÇLİK EĞİTİM MERKEZLERİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi son 5 yılda kente 27 antrenman ve futbol sahası, 4 yarı olimpik yüzme havuzu, 1 sporcu eğitim merkezi, 204 okula basketbol ve voleybol sahası kazandırdı. Ayrıca 7 adet Sporcu Gençlik Eğitim Merkezi’ni hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir, bu kapsamda son olarak Alikahya Nasut Kayalı Sporcu Gençlik Eğitim Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi. Vatandaş odaklı bir anlayışla hayata geçirilen Sporcu Gençlik Eğitim Merkezleri amatör spor kulüplerinin antrenman, resmi maç ve sportif eğitim (sporcu sakatlıkları, sporcu beslenmesi, antrenman bilgisi, sporda değerler eğitimi, spor psikolojisi, fitness ve kondisyon eğitimleri) ihtiyaçlarını karşılayacak modern yapısıyla sporculara güvenli bir ortam sunuyor.

SPOR KULÜPLERİ FAYDALANIYOR

SEKA-SEM, GEBZE-SEM, Yeşilova Hasan Doğan, Alikahya Nasut Kayalı, Kartepe Yakup Altun, Başiskele Su Sporları ve Gebze Beylikbağı Sporcu Gençlik Eğitim Merkezi’nde amatör spor kulüplerine yönelik antrenman ve resmi maç imkânlarının yanı sıra genç sporcuların fiziksel gelişimini desteklemeye yönelik çalışmalar da yürütülüyor. Tesislerden yararlanan spor kulüplerinin lisanslı sporcularına, gençlere ve çocuklara hizmet veren Sporcu Gençlik Eğitim Merkezleri; sporcu gençlerin kariyer planlamalarına katkı sağlarken, merkeze gelen sporcuların nitelikli zaman geçirebileceği alanlar da sunuyor.

4 MERKEZDE EĞİTİMLER BAŞLADI

Sportif ve eğitim faaliyetlerinin sürdürülebileceği, bölgenin ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasitede çok fonksiyonlu tasarlanan Sporcu Gençlik Eğitim Merkezlerinde; sporcu beslenmesi, spor sakatlıkları ve antrenman bilgisi eğitimleri veriliyor. Bu kapsamda Kartepe Yakup Altun, Yeşilova Hasan Doğan, Gebze Beylikbağı Sporcu Gençlik Merkezleri ve Başiskele Su Sporları Eğitim Merkezi’nde eğitimler verilmeye başlandı. Yakup Altun Sporcu Gençlik Eğitim Merkezi’nde Köseköy Ateşspor Kulübü’nün 48 sporcusuna, Yeşilova Hasan Doğan Sporcu Gençlik Eğitim Merkezi’nde 5 kulübün toplam 222 sporcusuna, Gebze Beylikbağı Sporcu Gençlik Eğitim Merkezi’nde ise Gebze Beylikbağıspor ve Gebze Beylikbağı Karadenizspor Kulübü’nün toplam 58 sporcusuna eğitim verildi. Ayrıca Başiskele Su Sporları Eğitim Merkezi’nde de Sümerspor Kürek Kulübü, Hereke Nuh Çimento Kano ve Kürek Kulübü ile Kağıtspor Kano, Kürek ve Yelken Kulübü’nün 58 sporcusu eğitim aldı.