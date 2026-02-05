Çayırova Belediyesi, Kahramanmaraş’tan galibiyetle döndü

GALLİNAT’TAN 31 SAYI
Üçüncü çeyrekle birlikte Kipaş İstiklalspor’un hücum etkinliği artarken, aradaki fark 4 sayıya kadar ise de, karar periyoduna önde giden taraf Çayırova Belediyesi oldu. Son periyotta rakibinin tüm geri dönüş çabalarına karşılık veren Çayırova Belediyesi, mücadeleden 75-92 galip ayrılmayı başardı. Çayırova Belediyesi adına maçın en skorer oyuncusu 31 sayılık performansıyla Roberto Gallinat olurken, Can Uğur Öğüt’ün 14 sayısı ve Arca Tülüoğlu’nun 12 sayısı galibiyette önemli rol oynadı.
ÇİFTÇİ’DEN MAÇ SONU TEBRİK
Aldığı bu galibiyetin ardından maç fazlasıyla ikinci sıraya yükselen Çayırova Belediyesi, ligdeki galibiyet serisini üç maça çıkardı. Maç sonunda teknik heyet ve oyuncular büyük bir sevinç yaşarken, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Kipaş İstiklal Spor’u mağlup ederek önemli bir galibiyete imza atan basketbol takımımızı tebrik ediyorum” dedi.