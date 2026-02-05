banner1258
SPOR:
Çayırova Belediyesi, Kahramanmaraş’tan galibiyetle döndü

Türkiye Basketbol Ligi’nde zirve takibini sürdüren Çayırova Belediyesi, Kipaş İstiklalspor’u deplasmanda mağlup ederek, 22. maçında 18. galibiyetini elde etti.

Çayırova Belediyesi, Kahramanmaraş'tan galibiyetle döndü

05 Şubat 2026 Perşembe 09:52

 Türkiye Basketbol Ligi’nde bu yıla şampiyonluk parolasıyla başlayan Çayırova Belediyesi, ligin güçlü ekiplerinden Kahramanmaraş Kipaş İstiklalspor’a deplasmanda konuk oldu. Kahramanmaraş Merkez Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya, baş antrenör Ender Aslan’ın öncülüğünde Arca Tülüoğlu, Roberto Gallinat, Erdi Gülaslan, Hakan Yapar ve Nysier Brooks ilk beşiyle başlayan Çayırova Belediyesi, ilk çeyreği 16-21 önde kapattı. İkinci periyotta da etkili hücum performansına devam eden Çayırova Belediyesi, devre arasına 36-51 önde girdi.

 

GALLİNAT’TAN 31 SAYI

Üçüncü çeyrekle birlikte Kipaş İstiklalspor’un hücum etkinliği artarken, aradaki fark 4 sayıya kadar ise de, karar periyoduna önde giden taraf Çayırova Belediyesi oldu. Son periyotta rakibinin tüm geri dönüş çabalarına karşılık veren Çayırova Belediyesi, mücadeleden 75-92 galip ayrılmayı başardı. Çayırova Belediyesi adına maçın en skorer oyuncusu 31 sayılık performansıyla Roberto Gallinat olurken, Can Uğur Öğüt’ün 14 sayısı ve Arca Tülüoğlu’nun 12 sayısı galibiyette önemli rol oynadı.

 

ÇİFTÇİ’DEN MAÇ SONU TEBRİK

Aldığı bu galibiyetin ardından maç fazlasıyla ikinci sıraya yükselen Çayırova Belediyesi, ligdeki galibiyet serisini üç maça çıkardı. Maç sonunda teknik heyet ve oyuncular büyük bir sevinç yaşarken, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Kipaş İstiklal Spor’u mağlup ederek önemli bir galibiyete imza atan basketbol takımımızı tebrik ediyorum” dedi.

