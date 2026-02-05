banner1258
Büyükşehir’den temiz çevre için yoğun mesai

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü çevre temizliği çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Park ve Bahçeler ile Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşların daha sağlıklı, temiz ve düzenli bir çevrede yaşamalarını sağlamak amacıyla birçok noktada yoğun mesai harcıyor.

05 Şubat 2026 Perşembe 10:58

BÜYÜKŞEHİR, TEMİZLENMEDİK YER BIRAKMIYOR

Kocaeli’nin daha yaşanabilir ve sağlıklı bir çevreye kavuşması için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, tüm kentte olduğu gibi Gebze bölgesinde de temizlenmedik yer bırakmıyor. Bu kapsamda Çayırova Cumhuriyet Parkı’nda temizlik çalışmaları yapılırken, Çayırova Turgut Özal Caddesi’nde ise yol kenarları, kaldırımlar ve yeşil alanlar titizlikle temizleniyor. Gebze’de de Yeni Bağdat Caddesi’nin Kirazpınar bölümü ile D-100 yan yolda kapsamlı çevre temizliği gerçekleştiriliyor.

 

ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNÜNE GEÇİLİYOR

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentin farklı noktalarında yol kenarları, ortak kullanım alanları ve yeşil alanlarda da düzenli temizlik çalışmaları yürütüyor. Yapılan çalışmalarla hem çevre kirliliğinin önüne geçilmesi hem de şehir estetiğinin korunması hedefleniyor. Gerçekleştirilen temizlik faaliyetleri görsellik, hijyen ve güvenlik açısından büyük önem taşırken, vatandaşların çevre temizliği konusunda duyarlılık göstermeleri bekleniyor.

